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जयपुर ग्रामीण में बघेरे का आतंक, रात के अंधेरे में कुत्ते का किया शिकार, वीडियो वायरल

Jaipur Leopard Viral Video: जयपुर ग्रामीण में नवलपुरा-मामटोरी खुर्द गांव में बघेरे की दहशत ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि घटना के समय एक महिला ने घर के अंदर से डरते हुए इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByPradeep kumar soni
Published:Apr 11, 2026, 06:23 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 06:23 PM IST

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जयपुर ग्रामीण में बघेरे का आतंक, रात के अंधेरे में कुत्ते का किया शिकार, वीडियो वायरल

Jaipur Leopard Viral Video: राजस्थान के जयपुर ग्रामीण में मनोहरपुर क्षेत्र के नवलपुरा-मामटोरी खुर्द गांव में बघेरे की दहशत ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है. देर रात एक बघेरे ने घात लगाकर एक कुत्ते का शिकार कर लिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बताया जा रहा है कि घटना के समय एक महिला ने घर के अंदर से डरते हुए इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया. वीडियो में बघेरा कुत्ते को दबोचता हुआ नजर आ रहा है. वहीं महिला की घबराई और रोती हुई आवाज भी सुनाई दे रही है. ग्रामीणों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों से इलाके में बघेरे की आवाजाही लगातार बढ़ गई है.

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कभी वह गांव के रास्तों में दिखाई देता है, तो कभी आसपास की पहाड़ियों पर नजर आता है. इस वजह से लोगों में खासा भय का माहौल है. खासकर रात के समय लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (आरसीए) की एडहॉक कमेटी की एक अहम बैठक आरसीए अकादमी में आयोजित की गई. बैठक संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राज्य में क्रिकेट गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई.

बैठक का मुख्य फोकस आगामी घरेलू क्रिकेट सत्र की तैयारियों पर रहा. इसमें खिलाड़ियों के चयन, टूर्नामेंट शेड्यूल, अभ्यस सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया गया. साथ ही विभिन्न जिला क्रिकेट संघों से जुड़ी समस्याओं और उनके समाधान पर भी गंभीरता से विचार किया गया, ताकि जमीनी स्तर पर क्रिकेट को और सशक्त बनाया जा सके.

इसके अलावा बैठक में राजस्थान प्रीमियर लीग (RPL) के आयोजन, स्वरूप और संचालन को लेकर चर्चा हुई. साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से जुड़े समन्वय और संभावित अवसरों पर भी विचार-विमर्श किया गया. आरसीए अवॉर्ड समारोह के आयोजन को लेकर भी बैठक में निर्णय लेने पर चर्चा की गई, जिससे खिलाड़ियों और अधिकारियों को सम्मानित किया जा सके. सूत्रों के अनुसार, राज्य में क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने, प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं.

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