झालाना वाइल्ड लाइफ सफारी के रास्ते में लैपर्ड ने किया चीतल का शिकार

Jaipur Jhalana Wildlife Safari : लैपर्ड सफारी के दौरान हुए इस घटनाक्रम में रास्ते के दोनों तरफे पर्यटकों के वाहन खड़े थे और लैपर्ड शिकार से पेट भर रही थी.
Jaipur Jhalana Wildlife Safari : जंगल से लेपर्ड की चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई. लेपर्ड फ्लोरा ने 30 सैकंड में चीतल का शिकार किया. शिव मंदिर मार्ग पर चीतल का खुले में लाइव शिकार किया. पर्यटकों ने अपनी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम देखा. यह नजारा देखकर पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए.
सभी पर्यटक रोमांचक और खतरनाक पल के गवाह बने.यह घटना उस समय हुई,जब कई पर्यटक वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए रास्ते पर मौजूद थे. जैसे ही लेपर्ड ने चीतल पर धावा बोला, पर्यटकों ने अपनी आंखों के सामने पूरा घटनाक्रम देखा. मादा लेपर्ड फ्लोरा के ढाई से तीन महीने उम्र के तीन शावक हैं.
रास्ते के दोनों ओर खड़े थे पर्यटकों के वाहन झालाना लेपर्ड सफारी क्षेत्र में यह नजारा देखकर पर्यटकों के रोंगटे खड़े हो गए. शिव मंदिर मार्ग पर मादा लेपर्ड फ्लोर ने सबके सामने मादा चीतल का शिकार किया. घटनाक्रम के समय रास्ते के दोनों ओर पर्यटकों के वाहन खड़े थे. सभी पर्यटक करीब से इस रोमांचक और खतरनाक पल के गवाह बने.
करीब 60-70 किलो वजनी चीतल को एक ही छलांग में 8 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ा ले गई.प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चीतल को काबू करने के बाद फ्लोरा ने अद्भुत फुर्ती और ताकत का प्रदर्शन किया. करीब 60-70 किलो वजनी चीतल को वह एक ही छलांग में 8 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ाकर ले गई. इसे 30 सेकेंड में ही फ्लोरा ने मौत के घाट उतार दिया. यह देखकर लोग हैरान रह गए. चीतल ने पूरी तरह दम भी नहीं तोड़ा था कि फ्लोरा ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर शिकार पूरा किया.
पिछले दो सप्ताह में यह तीसरी बार है. जब फ्लोरा को लाइव शिकार करते देखा गया है. वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के अनुसार फ्लोरा हाल ही ज्यादा सक्रिय हो रही है. उसके ढाई से तीन महीने उम्र के तीन शावक हैं. शावकों की सुरक्षा और भोजन की जरूरतों के चलते फ्लोरा लगातार शिकार कर रही है. यही कारण है कि फ्लोरा दिनों-दिन ज्यादा साहसी होती दिखाई दे रही है.
