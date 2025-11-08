जयपुर में रिहायशी इलाके में घूम रहा तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद

Jaipur News : जयपुर के दुर्गापुरा रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से अफरा तफरी मच गयी. कल देर रात लाल बहादुर नगर कॉोनी में तेंदुआ आ गया.

तेंदुए की चहल कदमी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है. सूचना के बाद से वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है.

पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की कॉलोनी में आए तेंदुएं की खबर के बाद वन विभाग की टीम ने सर्च चलाया लेकिन अब तक वन विभाग की पकड़ से तेंदुआ दूर है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रातभर तेदुएं को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला जो अब फिर से शुरू होगा.



खबर अपडेट हो रही है…