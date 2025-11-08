जयपुर में रिहायशी इलाके में घूम रहा तेंदुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैद

Jaipur News : राजधानी जयपुर के एक रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से लोग घबरा गये. तेंदुए की चहलकदमी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है.
Jaipur News : जयपुर के दुर्गापुरा रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने से अफरा तफरी मच गयी. कल देर रात लाल बहादुर नगर कॉोनी में तेंदुआ आ गया.
तेंदुए की चहल कदमी घरों के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हुई है. सूचना के बाद से वन विभाग की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी है.
पूर्व सांसद रामचरण बोहरा की कॉलोनी में आए तेंदुएं की खबर के बाद वन विभाग की टीम ने सर्च चलाया लेकिन अब तक वन विभाग की पकड़ से तेंदुआ दूर है.
रातभर तेदुएं को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला जो अब फिर से शुरू होगा.
खबर अपडेट हो रही है…