3 दिन तक शहर की गली-गली में दौड़ा तेंदुआ, आधी रात को ट्रेंकुलाइज

Jaipur News : जयपुर शहर में तेंदुआ गली गली में दौड़ रहा है.पानी पेच,सीकर हाउस फिर चांदपोल जैसे रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसा तो हड़कंप मच गया.लोगों की भीड़ जमा हुआ,फिर लोगों ने दुकान में बंद किया. लेकिन वन विभाग तय नहीं कर पाया कि आखिरकार कौनसी रेस्क्यू टीम तेंदुए को ट्रेंकुलाइज करने पहुंची. 3 घंटे बाद तेंदुए को रेस्क्यू के लिए टीम पहुंची और आधी रात तेंदुए को ट्रेंकुलाइज किया.

आधी रात रिहायशी इलाके में तेंदुए का रेस्क्यू

जयपुर में लेपर्ड का आंतक बढ़ता जा रहा है. दो दिन से शहर के विद्याधर नगर एरिया में घूम रहा लेपर्ड चांदपोल की एक दुकान में मिला. यहां लेपर्ड फ्रिज के पास छिपकर बैठा था. दुकानदार ने उसे अंदर ही बंद कर दिया.इसका करीब 5 घंटे बाद गुरुवार देर रात एक बजे रेस्क्यू किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

3 घंटे तक नहीं पहुंची वन विभाग की टीम

सरोज सिनेमा के नजदीक रात करीब 8 बजे लेपर्ड छिपा हुआ दिखा.जिसके बाद लोगों ने DFO केतन कुमार और DFO वाइल्ड लाइफ विजयपाल सिंह को भी सूचना दे दी गई, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू रेंजर सहित वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा।टीम लगभग तीन घंटे बाद मौके पर आई. इसके बाद देर रात को रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.तेंदुआ सबसे पहले संजय सर्किल स्थित होटल बिसाऊ पैलेस में आया था। जहां से वह सरोज सिनेमा होते आसपास के इलाके तक पहुंचा.एक दुकान में तेंदुआ देखा तो दुकानदार ने शटर बंद कर उसे कैद कर दिया. इसके बाद वन विभाग की टीम ने रात एक बजे उसे ट्रेंकुलाइज कर पकड़ लिया

सीकर में हाउस में 5 घंटे सर्च

इससे पहले शास्त्री नगर में सीकर हाउस के आसपास के एरिया में नजर आया था.सीसीटीवी फुटेज में लेपर्ड कल्याण कॉलोनी में रोड क्रॉस करता और एक घर की छत पर घूमता दिखा.वन विभाग की टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सीकर हाउस सी-ब्लॉक में एक प्लॉट के आसपास लेपर्ड को तलाश की,लेकिन लेपर्ड नहीं मिला. वन विभाग की टीम ने 5 घंटे से ज्यादा सर्च किया.

दो महीने में इन इलाकों में दस्तक

इससे पहले मंगलवार रात करीब 2 बजे लेपर्ड को सबसे पहले विद्याधर नगर इलाके में देखा गया था. यहां लेपर्ड ने एक बछड़े का भी शिकार किया था.फिर पानीपेच इलाके के नेहरू नगर में वन विभाग की टीम लेपर्ड की तलाश में जुटी है. टीम ने घरों की छत पर जाकर भी सर्च किया, लेकिन लेपर्ड कहीं भी नजर नहीं आया है.इससे पहले 20 नवंबर को एक लेपर्ड शहर के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले सिविल लाइंस एरिया में पहुंच गया था. लेपर्ड जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी बंगले में देखा गया.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-