आगरा रोड सूर्य सिटी में देर रात लेपर्ड की दस्तक, CCTV में कैद हुआ मूवमेंट

Leopard video: जयपुर के आगरा रोड स्थित सूर्य सिटी कॉलोनी में शुक्रवार देर रात लेपर्ड के मूवमेंट से इलाके में दहशत फैल गई. वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया.
Trending Photos
Leopard video: जयपुर के आगरा रोड स्थित सूर्य सिटी कॉलोनी में शुक्रवार देर रात लेपर्ड के मूवमेंट से इलाके में दहशत फैल गई. लेपर्ड कॉलोनी के पार्किंग एरिया में बेखौफ घूमता नजर आया, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है.
दरअसल, बीती रात 3 बजे लेपर्ड सूर्य सिटी कॉलोनी परिसर में घूमता दिखाई दे रहा है. इसी दौरान कॉलोनी में मौजूद एक कुत्ते को देखकर लेपर्ड उसके नजदीक पहुंचा, लेकिन जैसे ही कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू किया. लेपर्ड डरकर दौड़कर वहां से भाग गया. लेपर्ड बिना किसी शिकार के कॉलोनी से बाहर निकल गया.
इस पूरी घटना के बाद कॉलोनीवासियों ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी वन विभाग को भेजते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की. वहीं जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. हालांकि काफी देर तक तलाशी के बावजूद लेपर्ड का कोई सुराग नहीं मिला.
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संभावना है कि लेपर्ड जंगल की ओर लौट गया हो. इसके बावजूद एहतियात के तौर पर क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया गया है. लोगों से रात के समय सतर्क रहने की अपील की गई है. बता दें कि बीते कुछ महीनों में जयपुर के अलग-अलग इलाकों में लेपर्ड के दिखाई देने की घटनाएं सामने आ रही हैं. आबादी वाले क्षेत्रों में लेपर्ड की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में डर का माहौल है.
सूर्य सिटी की घटना ने एक बार फिर आम जनता की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है. हालांकि वन विभाग की टीम वन क्षेत्र के आसपास के इलाकों में लगातार निगरानी कर लेपर्ड मूवमेंट पर नजर रख रही है, लेकिन बावजूद इसके लेपर्ड लगातार जंगलों से निकलकर आबादी क्षेत्र में पहुंच रहे है, जिसे रोकने के लिए अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!