/जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

राज्य चुनें
Rajasthan weather Update: राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले एक सप्ताह से मानसून की गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं. लगातार बारिश नहीं होने से जहां आमजन उमस और भीषण गर्मी से परेशान हैं, वहीं खेतों में खड़ी खरीफ फसलों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देने लगा है. बारिश की कमी के कारण मिट्टी में नमी घट रही है और किसानों के सामने फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जल्द अच्छी बारिश नहीं हुई तो कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है.
मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए जारी किया पूर्वानुमान
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार गुरुवार को प्रदेश के 13 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. विशेष रूप से जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में कहीं-कहीं बारिश दर्ज हो सकती है. हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रहेगा और लोगों को गर्मी तथा उमस से राहत मिलने की संभावना कम है. विभाग का अनुमान है कि वर्तमान कमजोर मानसून का दौर कुछ दिन और जारी रह सकता है.
19 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून
मौसम विभाग ने राहत भरी संभावना भी जताई है. विभाग के अनुसार 19 जुलाई से प्रदेश में एक नया मौसम तंत्र सक्रिय होने की उम्मीद है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के कई जिलों में अच्छी बारिश हो सकती है. यदि यह सिस्टम प्रभावी रहा तो किसानों को राहत मिलेगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में मानसून की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में सबसे अधिक बारिश
पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक बारिश अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ क्षेत्र में दर्ज की गई, जहां करीब आधा इंच वर्षा रिकॉर्ड हुई. इसके अलावा अधिकांश जिलों में या तो बहुत हल्की बारिश हुई या मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा. यही कारण है कि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान और उमस दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
खरीफ फसलों पर दिखने लगा असर
बारिश की कमी का सबसे अधिक असर किसानों पर पड़ रहा है. सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों में नमी की कमी साफ दिखाई देने लगी है. कई क्षेत्रों में पौधे मुरझाने लगे हैं और यदि अगले कुछ दिनों तक पर्याप्त बारिश नहीं हुई तो फसल उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है. कृषि विशेषज्ञ किसानों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने और आवश्यकतानुसार सिंचाई के वैकल्पिक उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं.
आमजन भी गर्मी और उमस से बेहाल
लगातार बारिश नहीं होने से राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में उमस और गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. दिनभर चिपचिपी गर्मी के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल-पहल देखने को मिल रही है. लोग अब मानसून की सक्रिय वापसी और अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं.
राहत की उम्मीद
हालांकि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी है, लेकिन मौसम विभाग के 19 जुलाई से बारिश बढ़ने के पूर्वानुमान ने किसानों और आमजन दोनों को राहत की उम्मीद दी है. यदि अगले सप्ताह प्रदेश में अच्छी बारिश होती है तो न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि खरीफ फसलों को भी नया जीवन मिल सकेगा और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना रहेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!