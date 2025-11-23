राजस्थान कांग्रेस की नई टीम आउट! 45 जिलों में नए चेहरों की एंट्री, 4 जिलों पर अभी भी रोक

Rajasthan Politics: राजस्थान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सूची जारी की है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं 48 जिलों की लिस्ट आनी थी लेकिन फिलहाल 45 जिलों की ही लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है. जयपुर सहित चार जिला अध्यक्षों के नाम आना अभी बाकी है.
Trending Photos
Rajasthan Politics: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सूची जारी की है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं 48 जिलों की लिस्ट आनी थी लेकिन फिलहाल 45 जिलों की ही लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है. जयपुर सहित चार जिला अध्यक्षों के नाम आना अभी बाकी है.
कांग्रेस ने 12 जिलों में विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष
जिला अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने मौजूदा 12 विधायकों पर भरोसा जताया है अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह बामणिया, डीडवाना-कुचामन में जाकिर हुसैन गैसावत, धौलपुर में संजय जाटव, जयपुर ग्रामीण वेस्ट से विद्याधर सिंह चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोघरा, झुंझुनूं से रीटा चौधरी, जोधपुर ग्रामीण में गीता बरवड़, करौली में घनश्याम मेहर, सवाईमाधोपुर में इंद्रा मीणा, श्रीगंगानगर में रूपिंदर सिंह कुन्नर, चूरू में मनोज मेघवाल को जिलाध्यक्ष बनाया है.
8 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने किया रिपीट
कांग्रेस ने 8 जिला अध्यक्षों को रिपीट किया है, जिन में भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, बीकानेर ग्रामीण से बिशनाराम सियाग, दौसा से रामजीलाल ओड, जयपुर ग्रामीण पूर्व विधायक गोपाल मीणा, कोटा ग्रामीण से भानुप्रताप सिंह, सीकर से सुनीता गठाला, उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को रिपीट किया गया है. नागौर से जाकिर हुसैन गैसावत जिला अध्यक्ष थे अब उन को कुचामन-डीडवाना जिला का अध्यक्ष बनाया है.
पढ़ें जयपुर की एक और खबर
10 दिसंबर को धमाकेदार ‘प्रवासी राजस्थानी दिवस’...सेक्टोरल सत्रों में बड़े नाम, निवेश का मेगा प्लान तैयार
Rajasthan News: प्रवासी राजस्थानियों को जोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने जोरदार तैयारियां शुरू की है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद बड़े पैमाने पर प्रचार-प्रसार के कार्यक्रम जल्द शुरू होंगे 10 दिसम्बर को प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन के मौके पर इस बार सरकार सेक्टोरल सत्र आयोजित करेगी.
भजनलाल सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस की तैयारियों में जोर शोर से जुटी है सरकार प्रवासी राजस्थानी दिवस को केवल एक आयोजन नहीं मानकर, विकसित राजस्थान की यात्रा में प्रवासी समुदाय के योगदान का एक विस्तृत रोडमैप बनाकर आगे बढ रही है। इस बार प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और जल जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों में प्रदेश के उभरते औद्योगिक परिदृश्य और निवेश की संभावनाओं पर गहन मंथन किया जाएगा। सरकार विभिन्न सत्रों के जरिये हर प्रवासी राजस्थानी से प्रदेश से उनके जुड़ाव को महसूस कराना चाहती है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!