राजस्थान कांग्रेस की नई टीम आउट! 45 जिलों में नए चेहरों की एंट्री, 4 जिलों पर अभी भी रोक

Rajasthan Politics: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राजस्थान के लिए जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों की सूची जारी की है. राजस्थान में कांग्रेस संगठन के हिसाब से 50 जिले हैं 48 जिलों की लिस्ट आनी थी लेकिन फिलहाल 45 जिलों की ही लिस्ट कांग्रेस की ओर से जारी की गई है. जयपुर सहित चार जिला अध्यक्षों के नाम आना अभी बाकी है.



कांग्रेस ने 12 जिलों में विधायकों को बनाया जिलाध्यक्ष

जिला अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस ने मौजूदा 12 विधायकों पर भरोसा जताया है अजमेर ग्रामीण से विधायक विकास चौधरी, बांसवाड़ा में अर्जुन सिंह बामणिया, डीडवाना-कुचामन में जाकिर हुसैन गैसावत, धौलपुर में संजय जाटव, जयपुर ग्रामीण वेस्ट से विद्याधर सिंह चौधरी, डूंगरपुर से गणेश घोघरा, झुंझुनूं से रीटा चौधरी, जोधपुर ग्रामीण में गीता बरवड़, करौली में घनश्याम मेहर, सवाईमाधोपुर में इंद्रा मीणा, श्रीगंगानगर में रूपिंदर सिंह कुन्नर, चूरू में मनोज मेघवाल को जिलाध्यक्ष बनाया है.

8 जिला अध्यक्षों को कांग्रेस ने किया रिपीट

कांग्रेस ने 8 जिला अध्यक्षों को रिपीट किया है, जिन में भरतपुर से दिनेश सिंह सूपा, बीकानेर ग्रामीण से बिशनाराम सियाग, दौसा से रामजीलाल ओड, जयपुर ग्रामीण पूर्व विधायक गोपाल मीणा, कोटा ग्रामीण से भानुप्रताप सिंह, सीकर से सुनीता गठाला, उदयपुर शहर से फतेह सिंह राठौड़ को रिपीट किया गया है. नागौर से जाकिर हुसैन गैसावत जिला अध्यक्ष थे अब उन को कुचामन-डीडवाना जिला का अध्यक्ष बनाया है.

