/Live Encounter: 90 करोड़ की हाईटेक ड्रग फैक्ट्री पर दबिश, तस्करों से ANTF-पुलिस की लाइव मुठभेड़

Rajasthan Live Encounter: राजस्थान पुलिस और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशे के कारोबार पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया है. बाड़मेर-जोधपुर सीमा के बालेसर क्षेत्र के लूणावपुरा गांव में शनिवार देर रात एक खेत के बीच बने मकान में चल रही अत्याधुनिक एमडी ड्रग्स फैक्ट्री पर छापेमारी के दौरान तस्करों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और मुठभेड़ जैसे हालात बन गए.



कार्रवाई के दौरान टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए खेत तक पहुंचकर अचानक दबिश दी. तड़के करीब 3:30 बजे जब टीम ने मकान में प्रवेश किया तो अंदर छिपे तस्करों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में मुख्य सरगना हापूराम बाना समेत एक अन्य आरोपी भागने की कोशिश में घायल हो गया. पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली, जिससे कोई भी तस्कर भाग नहीं सका.

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इस साहसिक ऑपरेशन में 176.62 किलोग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 90 करोड़ रुपये बताई जा रही है. पुलिस ने मुख्य सरगना हापूराम बाना, नरेश (केमिस्ट), बुधराम, नरेंद्र, श्रवण (सभी निवासी बाड़मेर) और अजाराम (निवासी बालेसर) समेत कुल 6 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है.



पूछताछ में गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि हाल के दिनों में ANTF की सख्ती के कारण बाजार में एमडी ड्रग्स की सप्लाई कम हो गई थी. बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उन्होंने एक साथ बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू किया था. यह फैक्ट्री लंबे समय से गुप्त रूप से चल रही थी और इसके तार अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.



ANTF की इस बड़ी कार्रवाई के लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें तस्करों के साथ पुलिस की मुठभेड़ के दृश्य साफ दिख रहे हैं. अधिकारियों का कहना है कि यह राजस्थान में नशे के नेटवर्क पर अब तक का सबसे बड़ा और प्रभावी प्रहार है.

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