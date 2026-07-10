/कमेटी ने समान नागरिक संहिता पर जनता से मांगे सुझाव, लिव-इन रजिस्ट्रेशन और महिलाओं के अधिकार पर मंथन

Rajasthan UCC: राजस्थान में समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने अगला बड़ा कदम बढ़ा दिया है. यूसीसी के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने प्रदेशभर से सुझाव जुटाने शुरू कर दिए हैं. जयपुर में शुक्रवार से शुरू हुई संभाग स्तरीय जनसुनवाई में धर्मगुरु, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, लोगों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए. UCC पर जहां अधिकांश लोगों ने समर्थन जताया.

वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने मुस्लिम पर्सनल लॉ और धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया. हालांकि मौजूद सभी धर्मगुरुओं ने लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन पर कड़ा एतराज जताया. वहीं महिलाओं के अधिकार, उत्तराधिकार और बहुविवाह जैसे मुद्दों पर भी खुलकर चर्चा हुई. सरकार ने आमजन से भी 25 जुलाई तक ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई के साथ UCC पर रायशुमारी की शुरुआत

राजस्थान में समान नागरिक संहिता को लेकर बहस अब सरकारी स्तर से निकलकर जनता के बीच पहुंच चुकी है. जयपुर कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को दो दिवसीय जनसुनवाई के साथ UCC पर रायशुमारी की शुरुआत हुई. यूसीसी के गठित हाई लेवल कमेटी के सदस्य रिटायर्ड आईएएस शत्रुघ्न सिंह की मौजूदगी में विभिन्न वर्गों से सुझाव लिए गए. पहले दिन दो सत्रों में हुई सुनवाई में सुबह विभिन्न धर्म गुरुओं और प्रमुख लोगों के साथ बैठक हुई. करीब दो घंटे से ज्यादा समय तक यूसीसी के कई बिंदुओं पर चर्चा हुई. इनमें सबसे ज्यादा चर्चा UCC और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर रही.

मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ धार्मिक आस्था का हिस्सा है और किसी भी कानून से धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. वहीं कई हिंदू धर्मगुरुओं और सामाजिक संगठनों ने कहा कि संविधान की भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए. समिति का कहना है कि अलग-अलग मत लोकतंत्र की ताकत हैं और हर सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाएगा.

लिव-इन रिलेशनशिप मुद्दे पर हुई बहस

जनसुनवाई में सबसे ज्यादा बहस जिस मुद्दे पर हुई, वह लिव-इन रिलेशनशिप था. अधिकांश व्यक्तियों ने कहा कि लिव-इन भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है. इससे संस्कृति के खराब होने की संभावना है, ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन हरगिज नहीं किया जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता को देखते हुए सुझाव दिया गया कि यदि लिव-इन संबंध हैं, तो उनका अनिवार्य पंजीकरण हो, ताकि महिलाओं और उनसे जन्म लेने वाले बच्चों के अधिकार सुरक्षित रह सकें. साथ ही यह भी सुझाव आया कि ऐसे मामलों में भरण-पोषण और उत्तराधिकार के स्पष्ट कानूनी प्रावधान बनाए जाएं.

महिलाओं के अधिकार पर हुई गहन चर्चा

सिर्फ लिव-इन ही नहीं, महिलाओं के अधिकार भी चर्चा के केंद्र में रहे. कई लोगों ने सुझाव दिया कि बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार मिलें. कुछ ने सवाल उठाया कि विवाह के बाद महिला को मायके और ससुराल दोनों जगह उत्तराधिकार का अधिकार होना चाहिए या नहीं... समिति ने कहा कि सभी सुझाव दर्ज किए जा रहे हैं और अंतिम रिपोर्ट में इन पर विचार होगा. समिति सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि सभी सुझावों के आधार पर समिति रिपोर्ट तैयार करेगी और अपनी अनुशंषा सरकार को सौंपेगी.

समिति ने जनता से पूछे 19 सवाल

क्या UCC लागू होनी चाहिए, क्या यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए बिना लागू हो सकती है, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार पर समान कानून, लिव-इन रिलेशनशिप का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, समान संपत्ति अधिकार, बहु विवाह पर रोक, पारिवारिक विवाद कम होंगे.

UCC पर समिति ने आमजन से मांगे सुझाव

राज्य सरकार ने UCC पर आमजन की भागीदारी बढ़ाने के लिए मोबाइल पर SMS भी भेजे हैं. वेबसाइट पर जाकर कोई भी नागरिक अपना मोबाइल नंबर या जनआधार नंबर दर्ज कर सुझाव दे सकता है. 19 सवालों के जवाब देने के साथ-साथ 400 शब्दों तक अपनी टिप्पणी और दस्तावेज भी अपलोड किए जा सकते हैं. सुझाव देने की अंतिम तिथि 25 जुलाई तय की गई है.

SMS, वेबसाइट और जनसुनवाई के जरिए भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास

समिति के सुझाव लेने की प्रक्रिया केवल जयपुर तक सीमित नहीं है. प्रदेश के सभी संभागों में कमेटी के अलग-अलग सदस्य जाकर राय ले रहे हैं. प्रदेश के 7 संभागों में जनसुनवाई की जा रही है, ताकि हर वर्ग और हर क्षेत्र की राय रिपोर्ट में शामिल की जा सके. समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि जनगणना की तरह हर व्यक्ति तक पहुंचना संभव नहीं, लेकिन SMS, वेबसाइट और जनसुनवाई के जरिए अधिकतम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है.

विपक्षी दलों ने समिति की प्रक्रिया से दूरी बनाने पर शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि किसी भी संगठन का भाग लेना या बहिष्कार करना उसका अधिकार है. समिति केवल प्राप्त सुझावों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और जल्द ही इसे राज्य सकार को सौंपेगी. ऐसे में माना जा रहा है कि समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक ला सकती है. अब नजर इस बात पर रहेगी कि प्रदेशभर से आने वाले सुझाव अंतिम मसौदे को किस दिशा में ले जाते हैं और राजस्थान UCC लागू करने वाला अगला राज्य बनता है या नहीं...