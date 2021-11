उद्यम प्रोत्साहन योजन के तहत ममता भूपेश ने किया बैंकों का आह्वन, महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृती

Jaipur: महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (Minister of State for Women and Child Development) ममता भूपेश (Mamta Bhupesh) ने बैंकों का आह्वान किया है कि वे इंदिरा महिला शक्ति (आईएम शक्ति) उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला उद्यमियों को ऋण स्वीकृती, उसका वितरण करने में तत्परता दिखाए. उन्होंने कहा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु बैंकों द्वारा ऋण प्रक्रिया को सरलीकृत किया जाए ताकि अधिकतम महिलाओं को योजना का लाभ मिल सकें.

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति तथा विभिन्न बैंकों के राज्य स्तरीय प्रमुखों के साथ इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित ऋण एवं ऋण स्वीकृति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गयी. बैठक में भूपेश ने बैंक अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित है. इसके तहत ही प्रदेश में इंदिरा महिला शक्ति योजना के अंतर्गत एक हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है. आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्सा​हन योजना के तहत ऋण पर 25 प्रतिशत ऋण अनुदान दिया जा रहा है.

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं और एसएचजी महिलाएं सामाजिक ताने-बाने के अवरोधों को दूर करके अपना उद्यम स्थापित करने का प्रयास करती हैं. जिसमें उन्हें मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, ऐसे में महिलाओं को समय पर ऋण स्वीकृती मिल जाए तो वे हतोत्साहित महसूस नहीं करेंगी. एक महिला उद्यमी को यदि समय पर ऋण मिल जाता है तो उद्यम स्थापित करने के लिए प्रयासरत अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरित होकर अपना उद्यम स्थापित करने में सफल रहेंगी.

बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा ने अपने संबोधन में अधिकारियों को कहा कि आईएम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना है. इस योजना के तहत 3764 ऋण आवेदन विभिन्न बैंकों के स्तर पर लंबित है, जिसमें ऋण स्वीकृती तथा ऋण वितरण को गति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि अगली बैठक में बैंक अच्छे परिणामों के साथ उपस्थित हो. इस पर बैंकों की ओर से भी आश्वस्त किया गया कि वे निश्चित रूप से अगली बैठक तक निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके ही उपस्थित होंगे. बैठक में महिला अधिकारिता आयुक्त रश्मि गुप्ता ने कहा कि आई एम शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत आवश्यक प्रचार-प्रसार भी करवाया जाएगा.