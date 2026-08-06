/74 लाख परिवारों के सर्वे के बाद OBC आयोग ने सरकार को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट, अब तेज होंगी निकाय चुनाव की तैयारियां

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में लंबे समय से स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया को लेकर सबसे अहम मानी जा रही राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट आखिरकार राज्य सरकार को सौंप दी गई है. आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर करीब 1000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट उन्हें सौंपी. माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासनिक स्तर पर तेजी से आगे बढ़ेंगी.



यह रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इसमें स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व, आरक्षण व्यवस्था और जनता से मिले सुझावों को विस्तार से शामिल किया गया है. अब राज्य सरकार इस रिपोर्ट का अध्ययन कर आगे की चुनावी प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय लेगी.

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74 लाख परिवारों के सर्वे के आधार पर तैयार हुई रिपोर्ट

ओबीसी आयोग के अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने बताया कि रिपोर्ट तैयार करने से पहले प्रदेशभर में लगभग 74 लाख परिवारों का सर्वे किया गया. सर्वे के दौरान लोगों से राय ली गई और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े सुझाव भी दर्ज किए गए. इन्हीं आंकड़ों और सुझावों के आधार पर करीब 1000 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है. भाटी ने कहा कि आयोग ने पूरी प्रक्रिया के दौरान संवैधानिक प्रावधानों और तकनीकी पहलुओं का विशेष ध्यान रखा है, ताकि भविष्य में किसी तरह की कानूनी या प्रशासनिक बाधा सामने न आए.



जनता की राय को भी मिली रिपोर्ट में जगह

इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल आंकड़े ही नहीं, बल्कि प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से मिले जनता के सुझावों को भी शामिल किया गया है. आयोग का मानना है कि स्थानीय निकायों और पंचायतों में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर लोगों की राय भविष्य की नीति तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. रिपोर्ट सौंपने के दौरान आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, मोहन मोरवाल, गोपाल कृष्ण और पवन मंडाविया भी मौजूद रहे.



सरकार करेगी विस्तृत अध्ययन

मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद अब राज्य सरकार इसकी विस्तृत समीक्षा करेगी. इसके बाद आरक्षण से जुड़े सभी संवैधानिक और प्रशासनिक पहलुओं पर विचार कर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी. सरकार के स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण पूरा होने के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना तथा अन्य औपचारिक प्रक्रियाओं में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है.



रिपोर्ट सौंपे जाने के दौरान पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित डीएलबी और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

निकाय चुनाव को लेकर बढ़ी उम्मीदें

राजस्थान में स्थानीय निकाय और पंचायती राज चुनाव लंबे समय से लंबित हैं. ओबीसी आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार किया जा रहा था. अब आयोग की रिपोर्ट सरकार को सौंपे जाने के बाद माना जा रहा है कि चुनाव कराने की दिशा में सबसे बड़ी प्रशासनिक बाधा दूर हो गई है. सरकार की ओर से रिपोर्ट का अध्ययन पूरा होने के बाद वार्डों के आरक्षण, लॉटरी प्रक्रिया और चुनाव कार्यक्रम को लेकर अगले चरण की कार्रवाई शुरू हो सकती है. ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश की चुनावी गतिविधियां और तेज होने की पूरी संभावना है.



क्यों अहम है यह रिपोर्ट?

स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी आरक्षण से जुड़ा मुद्दा संवैधानिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. ऐसे में आयोग की यह रिपोर्ट न केवल चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में आरक्षण व्यवस्था को लेकर सरकार के फैसलों का भी आधार बनेगी. अब सभी की नजर राज्य सरकार पर है, जो इस रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद निकाय और पंचायत चुनाव की अगली रूपरेखा तय करेगी.

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