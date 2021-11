लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ, कही ये बड़ी बात

Jaipur: देश में अंग्रेजों के जमाने के ऐसे कानून जो अप्रासंगिक है, उन्हें हटाने और फिर समय के अनुसार बदलने की जरूरत है. ये कहना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) का है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (Rajasthan High Court Bar Association) जयपुर के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि न्याय-सस्ता और सुलभ हो इसके लिए बार-बेंच को प्रयास करने चाहिए. उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय दिलाने और महिला अधिवक्ताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए. वहीं, कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रो.सत्यपाल सिंह बघेल (Satyapal Singh Baghel) ने कहा कि देश में लंबित प्रकरणों का मुद्दा हमेशा रहता है.

लंबित प्रकरणों के लिए केवल बार और बेंच को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि लंबित प्रकरणों के लिए जांच अधिकारी भी जिम्मेदार है. जांच अधिकारियों को चाहिए कि वे अनुसंधान में वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करें, जिससे प्रकरणों का जल्द निस्तारण कर दोषियों को दंड दिलाया जा सके.

देश में सस्ते न्याय पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (Union Minister of State for Law and Justice) ने कहा कि देश में लाखों लोग गरीब है, जो सरकार की योजनाओं का लाभ ले रहे हैं. ऐसे में लोगों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए बार एसोसिएशनों को पहल करनी चाहिए. कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी (Chief Justice Akil Qureshi) ने बार और बेंच के बीच मधुर संबंध होने की बात कही. कार्यक्रम में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर (Rajasthan High Court Jaipur) के न्यायाधीशों के साथ ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता भी मौजूद रहे.