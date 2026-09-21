/जयपुर में निकली लोकमंथन यात्रा, दीया कुमारी ने दिखाई हरी झंडी, राहुल गांधी की मिमिक्री पर कही ये बात

Jaipur News: लोकमंथन-2026 के तहत जयपुर में 'लोकमंथन यात्रा-जयपुर महानगर' निकाली गई. गोविंद देव जी मंदिर में दर्शन के बाद जलेबी चौक से शुरू हुई यात्रा को उप मुख्यमंत्री एवं लोकमंथन-2026 आयोजन समिति की अध्यक्ष दीया कुमारी ने यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. लोकमंथन-2026 का मुख्य आयोजन 4 से 6 दिसंबर तक जयपुर में प्रस्तावित है.

यात्रा में बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया

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यात्रा में बड़ी संख्या में नागरिकों, प्रबुद्धजनों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. यात्रा मार्ग को रंगोलियों से सजाया गया. वहीं जगह-जगह व्यापार मंडलों और समाजजनों की ओर से पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया. यात्रा में क्रीड़ा भारती के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी सहभागिता की. खिलाड़ियों ने साइकिलिंग, स्केटिंग, फुटबॉल, कबड्डी और सतोलिया सहित पारंपरिक एवं आधुनिक खेल गतिविधियों का प्रदर्शन किया.

समाज को जोड़ने के उद्देश्य से निकाली गई यह यात्रा- डिप्टी CM दीया कुमारी

मीडिया से बातचीत में दीया कुमारी ने कहा कि 4 से 6 दिसंबर तक होने वाले लोकमंथन-2026 के पूर्व आयोजन के रूप में यह यात्रा समाज जागरण और समाज को जोड़ने के उद्देश्य से निकाली गई है. उन्होंने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा मूल रूप से लोक आधारित रही है और लोक जीवन के मूल्य प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ सामंजस्य और सतत जीवनशैली को बढ़ावा देते हैं.

उन्होंने कहा कि लोक से जुड़ाव ही लोककल्याण का आधार है और लोकमंथन से लोकमंगल का मार्ग प्रशस्त होगा. लोकमंथन यात्रा हवामहल, बड़ी चौपड़ और अल्बर्ट हॉल से होते हुए महारानी कॉलेज पहुंची. यहां लोक साहित्य, लोक संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा और विभिन्न विषयों पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया.



दीया कुमारी ने राहुल गांधी की मिमिक्री को बताया राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ

राहुल गांधी की मिमिक्री को लेकर सामने आए विवाद पर उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई टिप्पणी की निंदा की है. जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री की नकल करना और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना राजनीतिक शिष्टाचार के खिलाफ है.

दीया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद और विरोध अपनी जगह हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को लेकर इस तरह की टिप्पणी या उनकी नकल करना समाज में भी गलत संदेश देता है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की वह निंदा करती हैं.

इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती- दिया कुमारी

डिप्टी CM दीया कुमारी ने कहा कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और नेताओं के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन विरोध दर्ज कराने के लिए भाषा की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है.