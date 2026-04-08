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Rajasthan: 5 KG सिलेंडर ने बढ़ाया बोझ! सस्ता समझा जाने वाला LPG निकला सबसे महंगा

Jaipur News: देश में LPG संकट के बीच 5 किलो का छोटा सिलेंडर, जिसे राहत के तौर पर पेश किया गया था, अब सबसे महंगा विकल्प बनता जा रहा है. जहां घरेलू सिलेंडर की गैस करीब ₹64.50 प्रति किलो और कॉमर्शियल सिलेंडर ₹111 प्रति किलो पड़ती है, वहीं छोटे सिलेंडर की कीमत ₹123 प्रति किलो तक पहुंच रही है. बड़े सिलेंडर के लिए लंबा इंतजार और सीमित सप्लाई के बीच छोटे सिलेंडर की आसान उपलब्धता ने गरीब और प्रवासी वर्ग को मजबूरी में महंगा विकल्प अपनाने पर मजबूर कर दिया है. 
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 08, 2026, 08:14 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 08:14 AM IST

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Rajasthan: 5 KG सिलेंडर ने बढ़ाया बोझ! सस्ता समझा जाने वाला LPG निकला सबसे महंगा

Jaipur News: आपदा में मुनाफा… ये आरोप अक्सर कालाबाजारियों पर लगता है, लेकिन अब सवाल सरकारी तेल कंपनियों पर भी खड़े हो रहे हैं. देश में एलपीजी संकट गहराया हुआ है. घरेलू सिलेंडर के लिए इंतजार, कॉमर्शियल सिलेंडर की किल्लत… और इसी बीच बाजार में एक नया गणित सामने आया है.

5 किलो वाला छोटा (छोटू) सिलेंडर, जिसे राहत के तौर पर पेश किया गया, वही अब सबसे महंगा सौदा बनता नजर आ रहा है. मजदूरों और प्रवासी परिवारों की मजबूरी को आसान बनाने के नाम पर नियम ढीले किए गए, लेकिन कीमत ऐसी कि हर किलो गैस जेब पर भारी पड़ रही है. सवाल ये है क्या ये राहत है या संकट के बीच कमाई का नया मॉडल.

कई लोगों ने शहर छोड़कर गांव लौटने का रास्ता चुन लिया

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देशभर में लिक्विड पेट्रोलियम गैस (LPG) की किल्लत ने आम जिंदगी को प्रभावित किया है. बड़े शहरों में काम करने वाले मजदूर और प्रवासी कर्मचारी गैस की कमी से जूझ रहे हैं. हालात ऐसे बने कि कई लोगों ने शहर छोड़कर गांव लौटने का रास्ता चुन लिया. इसी बीच सरकारी तेल कंपनियों और सरकार ने एक ऐसा विकल्प आगे बढ़ाया, जिसे पहली नजर में राहत कहा जा सकता है. 5 किलोग्राम का छोटा सिलेंडर. कनेक्शन आसान, प्रक्रिया सरल और रिफिल पर कोई खास पाबंदी नहीं. सिर्फ एक आईडी कार्ड और सिलेंडर आपके हाथ में लेकिन यही आसान समाधान” अब सवालों के घेरे में है. यह छोटा 5 किलो का सिलेंडर गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए सबसे महंगा विकल्प बनकर सामने आया है लेकिन इसके लिए आपको पहले 1500 रुपये सिलेंडर के चुकाने होंगे.

इसके बाद यदि सिलेंडर दोबारा रिफलिंग करवाना है तो 616 रुपये चुकाने होते है. इसमें एलपीजी करीब 123 रुपये प्रति किलो की दर से पड़ रही है. तुलना करें तो घरेलू 14.2 किलो सिलेंडर की एलपीजी लगभग 64.50 रुपये प्रति किलो औऱ कॉमर्शियल 19 किलो सिलेंडर की एलपीजी करीब 111 रुपये प्रति किलो पड़ रही है. यानी छोटा सिलेंडर, जो सबसे सुलभ बनाया गया है, वही सबसे महंगा भी है.

गैस सिलेंडरबाजार कीमतप्रति किलोग्राम गैस की कीमत
घरेलू (14.2KG 916.5064.50 रुपये
वाणिज्यिक (19KG) 2106111रुपये
फ्री ट्रेड सिलेंडर (5KG)616123 रुपये

एक तरफ घरेलू गैस की बुकिंग पर 25 दिन का अंतर लागू है और कॉमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई भी 70 प्रतिशत तक सिमटी हुई है. दूसरी तरफ 5 किलो के सिलेंडर की उपलब्धता लगभग अनलिमिटेड कर दी गई है. पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों पर इसे कभी भी रिफिल कराया जा सकता है. यानी जहां बड़ी टंकी के लिए इंतजार है, वहीं छोटे सिलेंडर के लिए कोई रोक-टोक नहीं. यही असमानता पूरे मॉडल पर सवाल खड़े कर रही है. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह मॉडल उन लोगों को टारगेट करता है, जिनके पास विकल्प कम हैं. मजदूर, प्रवासी और अस्थायी कर्मचारी. ये लोग एकमुश्त बड़ी राशि देकर बड़ा सिलेंडर नहीं ले सकते, इसलिए छोटे सिलेंडर की ओर जाते हैं, भले ही वह महंगा क्यों न हो.

बहरहाल, यह कहना गलत नहीं होगा कि यह कदम एक साथ दो तस्वीरें पेश करता है एक तरफ कंपनियां इसे जरूरतमंदों के लिए राहत बता रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यह व्यवस्था उन्हीं जरूरतमंदों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डाल रही है.


गैस संकट के इस दौर में छोटा सिलेंडर एक जरूरत जरूर बना है, लेकिन इसकी कीमत और उपलब्धता का तरीका यह सवाल खड़ा करता है. क्या यह राहत है या मजबूरी में महंगा सौदा. आपदा के इस समय में जहां आम आदमी राहत की उम्मीद करता है, वहीं बाजार अपने तरीके से अवसर तलाशता नजर आ रहा है.

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