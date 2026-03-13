Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में LPG सिलेंडर को लेकर मंत्री सुमित गोदारा का बड़ा बयान, पढ़कर आप भी लेंगे चैन की सांस!

Rajasthan Gas Shortage: राजस्थान में एलपीजी सिलेंडर को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच सुमित गोदारा ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है. उन्होंने बताया कि फिलहाल समस्या केवल कमर्शियल सिलेंडर्स तक सीमित है और हालात करीब 15 दिनों में सामान्य होने की उम्मीद है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Mar 13, 2026, 08:11 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 08:11 AM IST

Trending Photos

पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा
6 Photos
pm kisan yojana

पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा

जोधपुर-पाली की नदियों में रोज बह रहा जहरीला पानी, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में!
6 Photos
jodhpur news

जोधपुर-पाली की नदियों में रोज बह रहा जहरीला पानी, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में!

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट

राजस्थान में LPG सिलेंडर को लेकर मंत्री सुमित गोदारा का बड़ा बयान, पढ़कर आप भी लेंगे चैन की सांस!

Rajasthan Gas Shortage: देश के कई हिस्सों में इन दिनों एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोगों की चिंता बढ़ी हुई है. कई शहरों में सिलेंडर भरवाने के लिए लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं, जिससे गैस आपूर्ति को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इसी बीच राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलपीजी सिलेंडर की स्थिति को लेकर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने कहा कि राज्य में घरेलू गैस के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है.

मंत्री ने जयपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि फिलहाल जो समस्या सामने आ रही है, वह केवल कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स तक सीमित है. उनके अनुसार घरेलू गैस की आपूर्ति पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है और आम उपभोक्ताओं को गैस की उपलब्धता को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

कमर्शियल सिलेंडर्स की आपूर्ति में फिलहाल कुछ दिक्कतें

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मंत्री सुमित गोदारा के मुताबिक मौजूदा हालात अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण बने हैं, जिसका असर मुख्य रूप से कमर्शियल सिलेंडर्स की उपलब्धता पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर्स की आपूर्ति में फिलहाल कुछ दिक्कतें सामने आई हैं. इसी वजह से कारोबारियों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

इस स्थिति को देखते हुए मंत्री ने रेस्टोरेंट संचालकों और अन्य व्यापारियों को सलाह दी कि वे वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी विचार करें. उन्होंने कहा कि किसी एक संसाधन पर पूरी तरह निर्भर रहना व्यावसायिक दृष्टि से सही नहीं है. इसलिए इंडक्शन चूल्हा, डीजल चूल्हा या अन्य उपलब्ध विकल्पों का उपयोग भी किया जा सकता है, ताकि कामकाज प्रभावित न हो.

जमाखोरी या कालाबाजारी की कोई जानकारी नहीं

मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में फिलहाल जमाखोरी या कालाबाजारी की कोई जानकारी सामने नहीं आई है. अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. हालात को देखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं, ताकि आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखी जा सके.

उन्होंने भरोसा जताया कि कमर्शियल सिलेंडर्स की किल्लत अस्थायी है और आने वाले करीब 15 दिनों में स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है. साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग बेवजह माहौल को लेकर डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि राज्य में हालात नियंत्रण में हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news