LPG सिलेंडर की कमी की खबरों के बीच, डिप्टी सीएम का बयान कहा-घरेलू उपभोक्ताओं को नहीं होगी परेशानी

Rajasthan LPG Gas Cylinder shortage News: जयपुर में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कमी की खबरों पर राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा, "हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को किसी भी प्रकार की कठिनाई को रोकने का निर्देश दिया है और इसलिए वे बैठकें भी कर रहे हैं. व्यावसायिक सिलेंडरों को लेकर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन हम घरेलू उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने देंगे. इस समस्या का समाधान हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा, जैसा कि उन्होंने हर बार किया है. केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के लिए इस समस्या के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है.उन्होंने यह भी कहा, "दुनिया संकट में है और मुझे समझ नहीं आता कि विपक्ष इस पर इतना हंगामा क्यों कर रहा है. अंततः, व्यावसायिक एलपीजी की समस्या का भी समाधान हो जाएगा.

जयपुर से खबर

राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि 25 दिन से अधिक समय बीत जाने के बावजूद उनका सिलेंडर बुक नहीं हो रहा. कंपनियों का टोल-फ्री नंबर भी “नंबर अमान्य” बता रहा है. इससे लोग गैस एजेंसियों पर चक्कर लगा रहे हैं, जहां सुबह से भीड़ लगी रहती है और बुकिंग के लिए हाथापाई की स्थिति बन जाती है. व्यावसायिक सिलेंडर की किल्लत से होटल, रेस्टोरेंट और शादी-विवाह की तैयारियों पर भी असर पड़ रहा है. प्रशासन का दावा है कि घरेलू गैस की सप्लाई पर्याप्त है और कोई कमी नहीं है. जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र कुमार सोनी ने तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की और सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं.

जोधपुर से खबर

जोधपुर में गैस सिलेंडर की कमी के चलते अब आम लोगों का रुख इलेक्ट्रॉनिक बाजार की ओर बढ़ने लगा है. गैस की उपलब्धता में आ रही परेशानी के कारण लोग इंडक्शन चूल्हे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए खाना बनाने का विकल्प तलाश रहे हैं. इसी कारण शहर के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में अचानक मांग बढ़ गई है. बाजार के व्यापारियों का कहना है कि पिछले दो दिनों में हालात तेजी से बदले हैं और अब बड़ी संख्या में लोग उनकी दुकानों पर इंडक्शन चूल्हे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कुकिंग उपकरण खरीदने पहुंच रहे हैं. हालांकि मांग बढ़ने के बावजूद बाजार में सामान की उपलब्धता सीमित हो गई है. व्यापारियों ने बताया कि स्टॉक बढ़ाने के लिए स्टॉकिस्ट से संपर्क किया गया, लेकिन उनके पास भी पर्याप्त मात्रा में माल उपलब्ध नहीं है. मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने के कारण इंडक्शन चूल्हों की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. व्यापारियों के अनुसार पिछले कुछ दिनों में इनकी कीमतों में करीब 10 से 15 प्रतिशत तक इजाफा हो चुका है.



ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बाद तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित होने लगी है. इसका असर अब राजस्थान के शहरों में भी दिखने लगा है. सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पर रोक लगाने के बाद जोधपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में दो दिनों के भीतर ही हालात बिगड़ने लगे हैं. ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस नहीं मिलने से उनका व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. व्यापारियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं होने के कारण उनके यहां खाना बनाना मुश्किल हो गया है. कई जगहों पर सीमित भोजन ही तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्राहकों की संख्या भी घटने लगी है. उनका कहना है कि यदि जल्द गैस की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो उन्हें कोयला या लकड़ी जैसे वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है, क्योंकि होटल और ढाबे चलाने के लिए व्यवस्था करना जरूरी है. वहीं, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास आने वाले यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यात्रियों का कहना है कि बाहर से आने पर ढाबों पर खाना, चाय और दूध मिलने की उम्मीद रहती है, लेकिन गैस की कमी के कारण कई जगह पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिल रही. छोटे बच्चों के लिए दूध और चाय की व्यवस्था में भी दिक्कत होने लगी है. गैस की कमी के बीच घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी की आशंका भी जताई जा रही है, हालांकि अब तक कोई मामला खुलकर सामने नहीं आया है. व्यापारियों ने सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की है.

ईरान-इजरायल के बढ़ते तनाव के बीच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता का असर अब भारत के शहरों में भी दिखाई देने लगा है. जोधपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडरों को लेकर भी लोगों में चिंता बढ़ गई है. हालात ऐसे बन गए हैं कि गैस एजेंसियों के गोदामों पर लोगों की भीड़ उमड़ने लगी है. कई उपभोक्ता खाली सिलेंडर लेकर खुद ही एजेंसियों के गोदाम पहुंच रहे हैं. लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि अगर समय रहते सिलेंडर नहीं लिया तो बाद में मिलना मुश्किल हो सकता है. इसी आशंका के चलते लोग पहले ही सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं. वहीं कुछ जगहों पर पिछले दो दिनों से गैस सप्लाई की गाड़ी नहीं आने की बात भी सामने आई है. सप्लाई वाहन नहीं पहुंचने के कारण वितरण में देरी हो रही है और इससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है. दूसरी ओर गैस सिलेंडर बुकिंग की ऑनलाइन व्यवस्था भी लड़खड़ाने लगी है. उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है और जिस नंबर पर कॉल किया जाता है, वह भी नहीं लग रहा. जब लोग ऑफलाइन बुकिंग के लिए एजेंसियों पर पहुंचते हैं तो वहां भी बुकिंग नहीं की जा रही है. ऐसे में उपभोक्ताओं के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है. गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि वे सरकार और कंपनी से मिले निर्देशों के अनुसार ही काम कर रहे हैं. यदि ऑनलाइन बुकिंग को लेकर ऊपर से कोई नया आदेश आता है तो उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

कोटा से खबर

कोटा, कोचिंग सिटी के रूप में मशहूर शहर अब गैस संकट से जूझ रहा है. अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर भारत और खासकर कोटा में दिखाई दे रहा है. कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई है, जिससे शहर के 4000 से ज्यादा हॉस्टल, 300-400 होटल, मैस और रेस्टोरेंट संचालक गहरे संकट में फंस गए हैं.