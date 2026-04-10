सोना-चांदी से ज्यादा अब चोरों के निशाने पर LPG सिलेंडर! कोटपूतली में 2 मिनट में वारदात

Jaipur News: कोटपूतली शहर की पॉश गढ़ कॉलोनी से चोरी की एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया है. अब तक चोरों का निशाना आमतौर पर घरों में रखी नगदी और जेवरात होते थे, लेकिन बदलते हालात में अब एलपीजी गैस सिलेंडर भी उनके निशाने पर आ गए हैं. हाल ही में सामने आए इस मामले ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानकारी के अनुसार, गढ़ कॉलोनी में स्थित एक मकान में देर रात एक चोर घुस आया. उस समय घर के आंगन में दो भरे हुए LPG गैस सिलेंडर रखे हुए थे. चोर ने मौके का फायदा उठाते हुए उनमें से एक सिलेंडर उठा लिया और बेहद तेजी से वहां से फरार हो गया. पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिससे चोरी की वारदात साफ तौर पर देखी जा सकती है.

दो मिनट के भीतर सिलेंडर उठाकर निकल जाता चोर

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सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है कि चोर घर के बाहर से दरवाजे को पार करते हुए अंदर घुसता है और महज दो मिनट के भीतर सिलेंडर उठाकर निकल जाता है. उसकी यह तेजी और प्लानिंग देखकर साफ है कि उसने पहले से ही इलाके की रेकी की हुई थी. इस तरह की घटना ने कॉलोनी के निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है.

घटना के बाद मकान मालिक ने तुरंत कोटपूतली थाने में चोरी की शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी को पकड़ लिया जाएगा.

क्या कहना है स्थानीयों का

स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में LPG गैस की किल्लत के कारण इसकी मांग बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब चोर भी सिलेंडर चोरी करने लगे हैं. यह घटना इस बात का संकेत है कि अब चोर नए तरीकों से वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है. वहीं, लोगों से भी सतर्क रहने और घरों की सुरक्षा मजबूत करने की अपील की गई है.

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