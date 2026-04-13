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LPG Cylinder: 5 किलो के 41 हजार सिलेंडर पहुंचेंगे राजस्थान, गैस कंपनियों ने कारीगर और छात्रों को दी बड़ी राहत

5 Kg LPG Cylinder Rajasthan: राजस्थान में LPG संकट के बीच केंद्र सरकार और गैस कंपनियों ने प्रवासी श्रमिकों तथा छात्रों को बड़ी राहत दी है. अब 5 किलो वाले घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ा दी गई है. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByDeepak Goyal
Published:Apr 13, 2026, 11:42 AM IST | Updated:Apr 13, 2026, 11:42 AM IST

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LPG Cylinder: 5 किलो के 41 हजार सिलेंडर पहुंचेंगे राजस्थान, गैस कंपनियों ने कारीगर और छात्रों को दी बड़ी राहत

LPG Cylinder Big Update: राजस्थान में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कमी और बढ़ती मांग के बीच केंद्र सरकार और गैस कंपनियों ने प्रवासी श्रमिकों तथा छात्रों के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है. 5 किलो वाले छोटे घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिससे इन वर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

एलपीजी संकट के बीच 5 किलो वाले छोटे गैस सिलेंडर को लेकर किए गए ‘रियलिटी चेक’ का असर अब जमीन पर दिखाई देने लगा है. गैस एजेंसियों पर ‘नो स्टॉक’ के हालात उजागर होने के बाद तेल कंपनियां और सरकार हरकत में आ गई हैं. अब छोटे सिलेंडरों की सप्लाई बढ़ाने के साथ वितरण व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की कवायद तेज कर दी गई है. दरअसल, हाल ही में जी मीडिया की ओर से किए गए ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया था कि कई गैस एजेंसियों पर 5 किलो सिलेंडर या तो उपलब्ध नहीं थे. इस खुलासे के बाद तीनों सरकारी तेल कंपनियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया.


सप्लाई बढ़ी, सिस्टम को किया जा रहा मजबूत
तेल गैस कंपनियों के अनुसार, बॉटलिंग प्लांट्स पर पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, जिसे तेजी से डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया जा रहा है. तेल कंपनियों के अधिकारियों का दावा है कि अगले 1-2 दिनों में लगभग सभी गैस एजेंसियों पर 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे. सप्लाई चेन को भी मजबूत किया गया है ताकि किसी स्तर पर कमी न रहे.

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1386 एजेंसियों को 41 हजार सिलेंडर
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश की 1386 गैस एजेंसियों को 41 हजार से अधिक छोटे सिलेंडर आवंटित किए गए हैं. राजधानी जयपुर में 75 एजेंसियों को 2200 से ज्यादा सिलेंडर दिए जा रहे हैं. इससे आने वाले दिनों में किल्लत कम होने की उम्मीद जताई जा रही है. 5 किलो का छोटा सिलेंडर खासतौर पर प्रवासी श्रमिकों, छात्रों और किरायेदारों के लिए राहत भरा विकल्प माना जा रहा है. कम खपत वाले उपभोक्ताओं के लिए यह सस्ता और सुविधाजनक विकल्प है, जिससे उन्हें बार-बार रिफिल की परेशानी नहीं होगी.


डिलीवरी पर भी फोकस
तेल कंपनियां अब सिर्फ सप्लाई बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने का दावा भी कर रही हैं कि बुकिंग के 4 से 5 दिन के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी हो जाए.


असली परीक्षा अभी बाकी
हालांकि, बड़ा सवाल अब भी बरकरार है क्या बढ़ी हुई सप्लाई सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगी. क्योंकि पहले भी दावे किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कमजोर रहा. फिलहाल राहत की उम्मीद जरूर जगी है, लेकिन असली तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी जब यह तय होगा कि सिस्टम सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी डिलीवर करता है या नहीं.

केंद्र सरकार की पहल और गैस कंपनियों का फैसला
केन्द्र सरकार ने राजस्थान में एलपीजी संकट को देखते हुए प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया है. गैस कंपनियों ने इन दोनों वर्गों के लिए 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है. इससे पहले इन सिलेंडरों की कमी के कारण कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था.

मनोज गुप्ता का बयान
गैस कंपनियों के राज्य स्तरीय समन्वयक एवं कार्यकारी निदेशक मनोज गुप्ता ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को पहचान पत्र के आधार पर 5 किलो का गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की व्यवस्था पहले से शुरू की जा चुकी थी. हालांकि, गैस एजेंसियों से लगातार फीडबैक मिल रहा था कि इन छोटे सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है. इस समस्या को पेट्रोलियम मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाया गया, जिसके बाद राजस्थान के लिए 5 किलो सिलेंडर की आपूर्ति बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो गई.

आपूर्ति में बढ़ोतरी का लक्ष्य
इस नई व्यवस्था के तहत बुधवार तक प्रदेश की 1386 गैस एजेंसियों को 41 हजार से अधिक 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे. इससे राज्य स्तर पर छोटे सिलेंडरों की उपलब्धता में काफी सुधार होने की उम्मीद है.

जयपुर में विशेष व्यवस्था
राजधानी जयपुर में स्थिति और बेहतर बनाने के लिए 75 गैस एजेंसियों को 2200 से अधिक 5 किलो वाले सिलेंडर दिए जाएंगे. इससे स्थानीय स्तर पर प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को सिलेंडर मिलने में आसानी होगी. गुप्ता ने यह भी बताया कि अब घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी.

नया कनेक्शन आसान, लेकिन कीमत भारी
तेल कंपनियों ने 5 किलो वाले छोटे सिलेंडर का नया कनेक्शन लेना बेहद आसान बना दिया है. केवल एक आईडी कार्ड (आधार या अन्य सरकारी पहचान पत्र) के आधार पर 1490 रुपये में नया कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें 5 किलो एलपीजी से भरा सिलेंडर शामिल है.


हालांकि, राहत के साथ एक बड़ी चुनौती भी है. यह छोटा सिलेंडर राजस्थान में सबसे महंगा गैस विकल्प साबित हो रहा है. रिफिलिंग के लिए उपभोक्ताओं को 616 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं. इस हिसाब से प्रति किलो एलपीजी की कीमत लगभग 123 रुपये बैठती है, जो सामान्य घरेलू सिलेंडर (लगभग 64-65 रुपये प्रति किलो) से लगभग दोगुनी है. यह दर कॉमर्शियल सिलेंडर से भी अधिक है.


क्यों जरूरी है यह कदम?
राजस्थान में हाल के दिनों में एलपीजी की मांग बढ़ने और आपूर्ति में दिक्कत आने के कारण कई प्रवासी श्रमिक, छात्र और छोटे परिवार परेशान थे. 5 किलो वाले सिलेंडर इन लोगों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि ये हल्के, आसानी से ले जाने योग्य और छोटे परिवारों या अकेले रहने वालों के लिए उपयुक्त हैं. केंद्र सरकार की इस पहल से न सिर्फ एलपीजी संकट कम होने की उम्मीद है, बल्कि प्रवासी श्रमिकों और छात्रों की दैनिक जरूरतें भी बेहतर तरीके से पूरी हो सकेंगी.

उपभोक्ताओं के लिए सलाह
गैस कंपनियों ने अपील की है कि जरूरतमंद व्यक्ति निकटतम गैस एजेंसी से संपर्क करें और वैध पहचान पत्र के साथ आवेदन करें. साथ ही, बुकिंग के बाद निर्धारित समय में सिलेंडर की डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है.यह अपडेट राजस्थान के हजारों प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, हालांकि ऊंची कीमत के कारण कई लोग अभी भी इसे महंगा विकल्प मान रहे हैं. सरकार और गैस कंपनियां आगे भी आपूर्ति बढ़ाने और कीमतों पर नजर रखने का दावा कर रही हैं.

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