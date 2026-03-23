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LPG संकट के बीच 'नए कनेक्शन बंद', बिना आदेश के फैसले से राजस्थान में मचा हड़कंप!

Rajasthan News: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच राजस्थान में LPG संकट गहरा गया है. जयपुर सहित प्रदेशभर में नए गैस कनेक्शन बिना आधिकारिक आदेश के बंद हैं. PNG न होने वाले घर भी प्रभावित, उपभोक्ता परेशान और तेल कंपनियों पर मनमानी के आरोप लग रहे हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDeepak Goyal
Published:Mar 23, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Mar 23, 2026, 03:37 PM IST

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LPG संकट के बीच 'नए कनेक्शन बंद', बिना आदेश के फैसले से राजस्थान में मचा हड़कंप!

LPG Gas Shortage: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच प्रदेश में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है, लेकिन अब हालात और उलझ गए हैं. जयपुर समेत पूरे राजस्थान में नए घरेलू गैस कनेक्शन बनाए ही नहीं जा रहे. हैरानी की बात यह है कि इस रोक को लेकर न तो तेल मंत्रालय की ओर से कोई औपचारिक आदेश जारी हुआ है और न ही आम उपभोक्ताओं को इसकी स्पष्ट जानकारी दी गई है. गैस एजेंसियों पर कनेक्शन के लिए पहुंच रहे उपभोक्ताओं को सीधे मना किया जा रहा है या यह कहा जा रहा है कि फिलहाल नए कनेक्शन बंद हैं. ऐसे में जिन परिवारों को नए घरेलू कनेक्शन की जरूरत है, वे एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं.

LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स फैडरेशन ऑफ राजस्थान ने इस स्थिति की पुष्टि की है. अध्यक्ष दीपक सिंह गहलोत के मुताबिक अभी फिलहाल नए कनेक्शन नही जारी किए जा रहे है. हर महीने घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी होते थे, जो अब पूरी तरह रुक गए हैं. गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस तरह की रोक को लेकर उनके पास केंद्र सरकार या मंत्रालय की कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है. 14 मार्च 2026 से लागू अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने केवल उन घरों में नए एलपीजी कनेक्शन पर रोक लगाई है, जहां पहले से पाइप नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन मौजूद है. लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इससे बिल्कुल अलग नजर आ रही है. बिना PNG वाले घरों में भी कनेक्शन नहीं बनाए जा रहे, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह “अनौपचारिक रोक” किसके निर्देश पर लागू की जा रही है.

तेल कंपनियों पर मनमानी के आरोप
पूरे मामले में तेल कंपनियों की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं. विशेष रूप से तीनो तेल कंपनियों के स्टेट कोर्डिनेटर मनोज गुप्ता की भूमिका को लेकर असंतोष सामने आया है.
आरोप है कि फील्ड की वास्तविक स्थिति को समझने और आमजन को जागरूक करने के बजाय अधिकारियों ने दूरी बना रखी है, जिससे भ्रम और बढ़ रहा है.

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उपभोक्ताओं की बढ़ी परेशानी
नए घरों में गैस कनेक्शन नहीं मिलने से रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है. किराएदार और नए परिवार सबसे ज्यादा परेशान है. एजेंसियों के चक्कर लगाने के बावजूद समाधान नहीं हो रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में जारी भू-राजनीतिक तनाव के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हो सकती है, लेकिन बिना आदेश के कनेक्शन बंद करना प्रशासनिक पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है. LPG संकट के बीच नया कनेक्शन बंद होना आमजन के लिए दोहरी मार बन गया है.

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