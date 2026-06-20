/'धूल चेहरे पर है, आईना साफ करने का ढोंग न करें'— डोटासरा और जूली पर बरसे दिलावर

Rajasthan Politics: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि जो दल खुद अपने शासनकाल में राजस्थान का एक भी बड़ा काम नहीं गिना सकता, वह हमसे काम का हिसाब माँगने का हक नहीं रखता. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों के धूल तो डोटासरा और जूली के चेहरे पर जमी है उन्हें आईना साफ करने का ढंग नहीं करना चाहिए .

चुनाव समय पर नहीं हुए पंचायती राज चुनाव

मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा यह भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में ही पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं हुए. 2018 से 2023 तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने खुद प्रशासकों के भरोसे निकाय चलाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

Add Zee News as a Preferred Source

जल जीवन मिशन

पेयजल संकट के मुद्दे पर उन्होंने पूछा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से मिले करोड़ों रुपये का कांग्रेस सरकार ने आखिर उपयोग कहाँ किया था इसका जवाब जनता माँग रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किस तरह रस्साकसी चलती रही, धड़ेबाजी हुई और विधायकों को होटलों में बंद रखा गया.



पेपर लीक के मुद्दे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक की संस्कृति कांग्रेस के कार्यकाल में ही पली-बढ़ी. रीट सहित दर्जनों पेपर लीक उस दौर में हुए जब डोटासरा जी स्वयं शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सख्त कानून बनाकर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की है.

आपातकाल भूला नहीं है देश

संविधान बचाने की कांग्रेस की बात पर उन्होंने कहा कि 1975 का आपातकाल देश भूला नहीं है, जब इसी दल ने संविधान को रौंदकर लोकतंत्र की हत्या की थी. जिनके घर शीशे के हों, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने से राजनीतिक नैतिकता नहीं आती. जनता को जन्मदिन की बधाइयाँ और खोखले आरोप नहीं, बल्कि काम, जवाबदेही और सच चाहिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!