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'धूल चेहरे पर है, आईना साफ करने का ढोंग न करें'— डोटासरा और जूली पर बरसे दिलावर

Madan Dilawar News: जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के आरोपों पर तीखा पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने शासनकाल की कोई बड़ी उपलब्धि नहीं गिना सकती, इसलिए उसे भाजपा सरकार से काम का हिसाब मांगने का नैतिक अधिकार नहीं है. दिलावर ने तंज कसते हुए कहा कि धूल उनके अपने चेहरे पर है और वे आईना साफ करने का ढोंग कर रहे हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 20, 2026, 08:41 AM|Updated: Jun 20, 2026, 08:41 AM
'धूल चेहरे पर है, आईना साफ करने का ढोंग न करें'— डोटासरा और जूली पर बरसे दिलावर
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Politics: प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता टीकाराम जूली के आरोपों पर कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि जो दल खुद अपने शासनकाल में राजस्थान का एक भी बड़ा काम नहीं गिना सकता, वह हमसे काम का हिसाब माँगने का हक नहीं रखता. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के काले कारनामों के धूल तो डोटासरा और जूली के चेहरे पर जमी है उन्हें आईना साफ करने का ढंग नहीं करना चाहिए .

चुनाव समय पर नहीं हुए पंचायती राज चुनाव
मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा यह भूल गए कि कांग्रेस के शासनकाल में ही पंचायती राज चुनाव समय पर नहीं हुए. 2018 से 2023 तक सत्ता में रही कांग्रेस सरकार ने खुद प्रशासकों के भरोसे निकाय चलाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

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जल जीवन मिशन
पेयजल संकट के मुद्दे पर उन्होंने पूछा कि जल जीवन मिशन के तहत केंद्र से मिले करोड़ों रुपये का कांग्रेस सरकार ने आखिर उपयोग कहाँ किया था इसका जवाब जनता माँग रही है. उन्होंने कहा कि राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि पिछली सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर किस तरह रस्साकसी चलती रही, धड़ेबाजी हुई और विधायकों को होटलों में बंद रखा गया.


पेपर लीक के मुद्दे पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक की संस्कृति कांग्रेस के कार्यकाल में ही पली-बढ़ी. रीट सहित दर्जनों पेपर लीक उस दौर में हुए जब डोटासरा जी स्वयं शिक्षा मंत्री थे. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने सख्त कानून बनाकर पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू की है.

आपातकाल भूला नहीं है देश
संविधान बचाने की कांग्रेस की बात पर उन्होंने कहा कि 1975 का आपातकाल देश भूला नहीं है, जब इसी दल ने संविधान को रौंदकर लोकतंत्र की हत्या की थी. जिनके घर शीशे के हों, वे दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते. राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम को लेकर उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने से राजनीतिक नैतिकता नहीं आती. जनता को जन्मदिन की बधाइयाँ और खोखले आरोप नहीं, बल्कि काम, जवाबदेही और सच चाहिए.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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