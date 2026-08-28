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डोटासरा की ‘40 चोरों वाली गैंग’ में शामिल , मदन दिलावर बोले- जल्द जाएंगे जेल

Govind Singh Dotasara: राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अधिकारियों को धमकी देने संबंधी बयान पर निशाना साधा है. दिलावर ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी के दावे पर तंज कसते हुए डोटासरा पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने भाजपा सरकार के कामकाज की भी तारीफ की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Babulal Dhayal
Published:Aug 28, 2026, 07:27 AM IST | Updated:Aug 28, 2026, 07:27 AM IST
डोटासरा की ‘40 चोरों वाली गैंग’ में शामिल , मदन दिलावर बोले- जल्द जाएंगे जेल
Image Credit: Rajasthan Political News

Rajasthan Political News: राजस्थान की सियासत में कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है. उन्होंने डोटासरा को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए.


मदन दिलावर ने कहा कि डोटासरा इस मुगालते में हैं कि कांग्रेस जल्द सत्ता में वापस आ जाएगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें मुंगेरीलाल की तरह हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए. दिलावर ने अधिकारियों को धमकाने वाले बयानों पर भी डोटासरा को चेतावनी दी.

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‘अधिकारियों को धमकाना बंद करें’

शिक्षा मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को धमकाने की राजनीति नहीं होनी चाहिए. उन्होंने डोटासरा से कहा कि अधिकारियों को धमकाना बंद करें और अपनी हद में रहें. दिलावर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कई नेता पहले से ही अलग-अलग मामलों में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं.


दिलावर ने इसी दौरान कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए डोटासरा की तुलना ‘अलीबाबा चालीस चोरों वाली गैंग’ से कर दी. उन्होंने दावा किया कि इस कथित गैंग के कई लोग जेल में हैं और कई जमानत पर बाहर हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ और लोग जेल जा सकते हैं, जिनमें डोटासरा भी शामिल हैं.


भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं

मदन दिलावर ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं. उन्होंने कहा कि सरकार लगातार विकास के काम कर रही है और हर वर्ग के हित में योजनाएं लागू की जा रही हैं. उन्होंने यमुना जल परियोजना और राम जल सेतु योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से राजस्थान में पानी की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है. इसका फायदा किसानों को भी मिलेगा.


रिफाइनरी परियोजना का भी किया जिक्र
शिक्षा मंत्री ने पचपदरा रिफाइनरी का जिक्र करते हुए कहा कि इससे राजस्थान को आने वाले समय में बड़ा लाभ मिलेगा. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार विकास और जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है. दिलावर के इस बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी आरोप-प्रत्यारोप तेज होने के आसार हैं. वहीं, डोटासरा की ओर से इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आना बाकी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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