/शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के ही गढ़ में भाजपा का सरेंडर, निकाय चुनाव से पहले ही भागी बीजेपी!

Rajasthan Politics: राजस्थान के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के गृह क्षेत्र रामगंजमंडी के वार्ड नंबर 27 में निकाय चुनाव से पहले ही मुकाबला खत्म हो गया. यहां कांग्रेस के पवन बाबेल और भाजपा के रवि मेवाड़ा के बीच मुकाबला तय माना जा रहा था. इनके अलावा चार निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में थे. नामांकन वापसी के आखिरी दिन वार्ड 27 में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला. सबसे पहले चारों निर्दलीय प्रत्याशियों ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बाबेल को समर्थन देते हुए अपने नामांकन वापस ले लिए. इसके बाद भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा ने भी मैदान छोड़ दिया.

चार निर्दलीयों ने लिया नाम वापस

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चारों निर्दलीय प्रत्याशियों के नाम वापस लेने के बाद वार्ड में मुकाबला लगभग खत्म हो गया था. इसके बाद भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा के नामांकन वापस लेने से चुनाव पूरी तरह एकतरफा हो गया. नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन अधिकारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पवन बाबेल को निर्विरोध पार्षद निर्वाचित घोषित कर दिया. इस तरह वार्ड 27 में मतदान की नौबत ही नहीं आई.

मंत्री मदन दिलावर के गृह क्षेत्र में घटनाक्रम

रामगंजमंडी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का गृह क्षेत्र माना जाता है. ऐसे में उनके गृह क्षेत्र के वार्ड में चुनाव से पहले ही भाजपा प्रत्याशी के मैदान से हटने को राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इस घटनाक्रम के बाद स्थानीय राजनीति में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस प्रत्याशी पवन बाबेल के निर्विरोध चुने जाने को पार्टी के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है.

वहीं, भाजपा प्रत्याशी रवि मेवाड़ा के नामांकन वापस लेने के बाद कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं. राजनीतिक चर्चाओं में इसे भाजपा के लिए झटका बताया जा रहा है. हालांकि, नामांकन वापस लेने के पीछे भाजपा प्रत्याशी का क्या कारण रहा, इसे लेकर इस कॉपी में कोई अलग जानकारी उपलब्ध नहीं है.

वार्ड 27 में अब चुनावी मुकाबला नहीं होगा और पवन बाबेल निर्विरोध पार्षद चुने जा चुके हैं. निकाय चुनाव से पहले रामगंजमंडी में हुआ यह घटनाक्रम स्थानीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है.



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