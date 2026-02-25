मंत्री दिलावर ने जूली फ्लोरा को बताया 'कांग्रेसी बबूल', कहा- राजस्थान से इसे समूल नष्ट किया जाएगा

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में जूली फ्लोरा यानी विलायती बबूल का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा. सहाड़ा से विधायक लादू लाल पितलिया ने पर्ची के माध्यम से यह मामला सदन में उठाया और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे मेवाड़ में अंग्रेजी बाबुल और जर्मन घास बड़ी समस्या बन चुके हैं. उन्होंने बताया कि सहाड़ा क्षेत्र के किसानों का जीवन कृषि और पशुपालन पर आधारित है, लेकिन इन झाड़ियों के कारण जमीन बंजर और जहरीली होती जा रही है.

विधायक ने कहा कि इन झाड़ियों को हटाने के लिए किसानों को भारी मेहनत करनी पड़ती है. जर्मन घास और विलायती बबूल के फैलाव से अन्य स्थानीय प्रजातियां नष्ट हो रही हैं. इतना ही नहीं, ये पौधे भूमिगत जल को भी तेजी से सोख रहे हैं, जिससे जल स्तर लगातार गिर रहा है. उन्होंने बताया कि अन्य पौधे पनप नहीं पा रहे, पोषक तत्वों की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और चारागाह भूमि पर इनका कब्जा बढ़ता जा रहा है. पशु इनकी फलियां और पत्तियां खा लेते हैं, जिससे वे बीमार पड़ रहे हैं और कई मामलों में मृत्यु तक हो रही है.

प्रतिदिन करीब 30 लीटर पानी सोख सकता

इस पर जवाब देते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यह सिर्फ सहाड़ा ही नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की गंभीर समस्या है. उन्होंने कहा कि विलायती बबूल के आसपास की जमीन जहरीली हो जाती है और यह पौधा प्रतिदिन करीब 30 लीटर पानी सोख सकता है. इसकी जड़ें 10 मीटर तक गहरी होती हैं, जिससे इसे हटाना और भी मुश्किल हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में करीब 500 वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी

मंत्री ने सदन में कहा कि इन पौधों के कारण राजस्थान में करीब 500 वनस्पतियां विलुप्त हो चुकी हैं. चारागाह भूमि पर इसका व्यापक कब्जा है और यह पर्यावरण के लिए खतरनाक साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि 1900 के दशक में तत्कालीन सरकार द्वारा हेलीकॉप्टर से इनके बीज फैलाए गए थे, जिसके कारण यह प्रदेशभर में फैल गए.

मदन दिलावर ने विलायती बबूल को 'कांग्रेस बबूल' बताते हुए कहा कि इसे कांग्रेस सरकार के समय लाया गया था. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है कि इसे समूल नष्ट करने के लिए ठोस योजना कैसे बनाई जाए. नरेगा या अन्य योजनाओं के माध्यम से चारागाह भूमि को इन झाड़ियों से मुक्त कराने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है.

मंत्री ने दोहराया कि 'कांग्रेसी बबूल' को राजस्थान की धरती पर किसी भी सूरत में नहीं रहने दिया जाएगा और इसे जड़ से खत्म करने के लिए सरकार गंभीरता से रणनीति तैयार करेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-