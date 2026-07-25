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कुछ गुंडा तत्वों ने छात्र आंदोलन की छवि खराब कर दी, जिनकी पहचान के बाद कार्रवाई होगी- मदन दिलावर

दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी छात्र आंदोलन पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि छात्र आंदोलन में कुछ गुंडा तत्व घुस गये थे और इन लोगों की पहचान के बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही ये भी कहा कि धरने के दौरान इस्तेमाल की गयी भाषा और नारे ,नीट अभ्यर्थी के नहीं हो सकते.

Pragati Pant
Edited By Pragati Pant
Published:Jul 25, 2026, 12:29 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 12:29 PM IST
कुछ गुंडा तत्वों ने छात्र आंदोलन की छवि खराब कर दी, जिनकी पहचान के बाद कार्रवाई होगी- मदन दिलावर
Image Credit: फाइल फोटो

Jaipur News : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने नीट परीक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की मांग को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. मंत्री दिलावर ने कहा कि अनियमितताओं और पेपर लीक प्रकरण पर सख्त रुख अपनाते इस मामले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर आउट करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा.

धरने के दौरान इस्तेमाल की गयी भाषा और नारे नीट अभ्यर्थी के नहीं - मदन दिलावर

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दिलावर ने कहा कि राजस्थान में पूर्व में भी कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं. उन्होंने बिना नाम लिए पूर्व शिक्षा मंत्री के उस बयान का उल्लेख किया, जिसमें रीट पेपर लीक मामले में कहा गया था कि "इसमें बोर्ड की गलती है, हमारी गलती नहीं है." शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऐसी सोच से जिम्मेदारी तय नहीं होती और आज वही लोग नीट पेपर के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी बताते हुए उनका इस्तीफा मांग रहे हैं. नीट परीक्षा को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों पर भी शिक्षा मंत्री ने टिप्पणी करते हुए कहा-उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, उनका आंदोलन अलग था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उसमें शामिल होकर माहौल खराब करने का प्रयास किया. उनके अनुसार धरने के दौरान लगाए गए कुछ नारे और इस्तेमाल की गई भाषा यह संकेत देती है कि वे वास्तविक नीट अभ्यर्थी नहीं थे.

कुछ गुंडा तत्वों ने की छात्र आंदोलन की छवि खराब

मदन दिलावर ने कहा कि देश के खिलाफ गलत सोच रखने वाले कुछ लोगों ने छात्रों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि अधिकांश छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, लेकिन कुछ गुंडा तत्वों ने पूरे आंदोलन की छवि खराब कर दी. सरकार ऐसे तत्वों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई करेगी. शिक्षा मंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार पारदर्शी और निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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