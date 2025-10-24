गहलोत को चुनाव रणनीति नहीं आती, सारा ताशमहल ढहा दिया- मदन राठौड़

Rajasthan Politics : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयानों पर पलटवार किया.राठौड़ ने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें चुनाव रणनीति थोड़े आती है,चुनाव रणनीति आती तो अपने साथी को नकारा निकम्मा नहीं कहते.रंत ही सारा ताशमहल ढहा दिया. राठौड़ ने कहा कि लगता है गहलोत जादूगर के साथ भविष्यवेत्ता भी हो गए हैं.



बिहार से दौरे पर लौटे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किए. इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी गहलोत पर हमला किया. राठौड़ ने गहलोत की चुनावी रणनीतिक समझ पर भी सवाल खड़े कर दिए.

इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि गहलोत का पगफेरा बीजेपी के लिए अच्छा है. गहलोत जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए गए वहां बीजेपी को जीत मिली. गहलोत पहले बिहार गए, फिर गुजरात, महाराष्ट्र गए, वहां बीजेपी ने जीत हासिल की.

अब फिर बिहार गए हैं तो वहां एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है. बिहार में एनडीए की अच्छी सीटें आएगी. आज उत्तर प्रदेश, पंजाब हो या फिर दक्षिण में कांग्रेस का नामलेवा नहीं है. दक्षिण में देख लो वहां कांग्रेस का एक छत्र राज्य था. तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश हो अन्य राज्य आज वहां बमुश्किल सीटें आ रही है. हालांकि कर्नाटक में बिल्ली के भाग का छींका टूट गया.

कुनबा साथ रहे, इसलिए तेजस्वी को बनाया चेहरा -राठौड़

गहलोत के बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर उठाए गए सवाल पर बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि हमारा तो पहले से चेहरा ही चल रहा है. कांग्रेस ने तेजस्वी का सीएम चेहरा घोषित कर लालच देने का काम किया है. बिहार में डर के मारे तेजस्वी के चेहरे की घोषणा कर दी. गहलोत ने भयग्रस्त कांग्रेस को समझाया कि तेजस्वी को मान लो ताकि बिहार में चुनाव लड़ सकें, लेकिन मुंगेरीलाल के सपने देखने से क्या है ? वे भविष्यवाणी कर रहे हैं लेकिन वाे जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है. तेजस्वी को घोषित किया है ताकि उनका कुनबा एक रह सके. साथ साथ ही कांग्रेस का बयान आ गया है कि साथ जाएंगे लेकिन बाद में तय होगा कि नेता कौन है ? यह विरोधाभाष हो गया है. उनकी स्थिति सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठ, जैसी बनी है.

पीएम मोदी कोई निर्णय राजनीतिक नहीं बल्कि नीतिगत करते हैं

कांग्रेस नेता जयराम रमेश के प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर उठाया कि आरएसएस और जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की सरकार गिराई थी, अब वहीं से प्रचार कर रहे हैं ? इस सवाल पर राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी कोई भी निर्णय राजनीतिक ढंग से नहीं करते हैं. कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में सीएम रहते कई काम किए हैं. हमारे नीतिगत विरोध रहे होंगे,लेकिन वो नेता तो थे. घाव तो दुश्मन के भी सराहना चाहिए.

अशोक गहलोत और हम विरोधी है लेकिन मैं गहलोत का आदर करता हूं. कर्पूरी ठाकुर का राजनीतिक दृष्टिकोण था. कर्पूरी ठाकुर पिछड़े समाज से आए और नेता बनें, उनका सम्मान करना चहिए. मुलायम, करूणानिधी सहित कई ऐसे नेता हैं जिनसे हमारा राजनीतिक विरोध था, लेकिन पीएम मोदी ने उनको सम्मान दिया। हम राजनीति से निर्णय नहीं लेते हैं उस क्षेत्र में प्रतिभा थी उसका सम्मान करते हैं.

गहलोत खुलकर बोलें - बुलडोजर चला दें

पूर्व सीएम गहलोत के प्रदेश में कानून व्यवस्था आउट ऑफ कंट्रोल होने के आरोप पर बीजेपी अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि आश्चय्र है कि गहलोत ऐसा कह रहे हैं ? गहलोत राजस्थान में एक केस, एफआईआर या मामला बताते दें जिसमें अपराधी को नहीं पकड़ा है. उनके समय में पुलिस भागती थी.

हमारे समय में पुलिस अधिकारी सुदृढ है. शासन व्यवस्था ठीक चल रही है. पुलिस अपराधियों में भय को लेकर काम कर रही है. गहलोत को आरोप लगाने से पहले यह सोचना चाहिए कि आरोप क्या है, उसका समाधान हो रहा है या नहीं ? अपराधियों में भय जरूरी है अपराधी डरें, आतंकवादी डरें, इस दिशा में सरकार काम रही है. जहां अपराध हुए वहां अपराधी को सरेआम प्रताड़ित करने का काम किया. वो सोचते हैं कि बुलडोजर चलाया जाए तो खुलकर बोल दे ना ? हिम्मत है तो बोल दें गहलोत , खुलकर बोलें कि सरे आम कोड़े मारो बातें करने से क्या होता है ?

गहलोत के आईपीएस तबादला सूची पर लगाए आरोपों पर राठौड़ ने कहा कि जो अधिकारी लगाए हैं जो अपने काम में माहिर है, योग्यता के नाम पर नियुक्ति देने का काम किया है. अधिकारियों को जवाबदारी दी है. आकस्मिक घटनाएं दुर्भायपूर्ण है.



