Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan Politics: राजस्थान BJP की नई टीम घोषित: वसुंधरा-भजनलाल खेमे को मिला बड़ा प्रतिनिधित्व, पुराने-नए का मिश्रण

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने करीब 18 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपनी 34 सदस्यीय नई टीम की घोषणा कर दी है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 27, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Nov 27, 2025, 06:45 PM IST

Trending Photos

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?
5 Photos
rajasthan quiz

क्या आपको जानते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी कौन हैं?

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल
6 Photos
Rajasthan weather Update

Rajasthan weather Update: राजस्थान में बारिश का अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, ठंड करेगी हाल बेहाल

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट
6 Photos
Rajasthan news

सिर्फ 2 घंटे में हेलीकॉप्टर से राजस्थान आएंगी 5 बाघिन, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में होंगी शिफ्ट

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?
5 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की 22 वीं किस्त, जानें क्यों होगा ऐसा?

Rajasthan Politics: राजस्थान BJP की नई टीम घोषित: वसुंधरा-भजनलाल खेमे को मिला बड़ा प्रतिनिधित्व, पुराने-नए का मिश्रण

Rajasthan Politics: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 18 महीने बाद आखिरकार अपनी टीम की घोषणा कर ही दी. प्रदेश बीजेपी की नई टीम में कुछ पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया, वहीं बड़ी संख्या में नए चेहरों को मौका दिया है. इस 34 सदस्यीय टीम में 7 महिलाओं को भी जगह दी गई है. इनमें ज्यादातर पदाधिकारी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नजदीकी माने जा रहे हैं.

प्रदेश बीजेपी में करीब 18 महीने पहले हुए बदलाव में केंद्रीय नेतृत्व ने वरिष्ठ नेता मदन राठौड़ को जिम्मेदारी सौंपी. इसके बाद से प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कयास लगाए जा रहे थे. हालांकि पिछले दिनों दो बार कार्यकारिणी की सूची वायरल भी हुई लेकिन सूची नहीं आई. कार्यकर्ताओं का इंतजार बढ़ता ही जा रहा था कि गुरुवार दोपहर अचानक 34 सदस्यीय प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो गई. इस नई सूची में राठौड़ ने पिछली कार्यकारिणी के कुछ चेहरों पर भरोसा जताया है, वहीं कुछ नए चेहरों को मौका दिया है. पिछली कार्यकारिणी में शामिल कुछ नेताओं को प्रमाेट किया है जबकि कुछ नेताओं को ड्रॉप किया है. हालांकि माना जा रहा है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समर्थक और नजदीकी नेताओं को ज्यादा तरजीह दी है.

यह है पदों का गणित

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

नई घोषित 34 सदस्यीय बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री, 7 प्रवक्ता, एक एक प्रदेश मीडिया प्रभारी, कार्यालय सचिव, आईटी और सोशल मीडिया प्रभारी, प्रकोष्ठ प्रभारी तथा कोषाध्यक्ष व सह कोषाध्यक्ष शामिल किए गए हैं.

राठौड़ की टीम में इन्हें मिली जगह

प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी टीम में सरदार सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, बिहारीलाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू माईड़ा, ज्योति मिर्धा, अल्का मुंदड़ा, सरिता गेना को उपाध्यक्ष बनाया है. वहीं श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, मिथलेश गौतम महामंत्री बनाए गए हैं. इसी तरह नारायण मीणा, अजीत मांडण, अपूर्वा सिंह, आईदान सिंह भाटी, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल को प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी है. इनके अलावा पंकज गुप्ता को कोषाध्यक्ष, डॉ श्याम अग्रवाल को सह कोषाध्यक्ष, मुकेश पारीक काे कार्यालय सचिव, विजेंद्र पूनियां को प्रकोष्ठ प्रभारी बनाया है.

विधायक कैलाश वर्मा, विधायक कुलदीप धनखड़, पूर्व विधायक रामलाल शर्मा,
दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, राखी राठौड़ , स्टेफी चौहान काे प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं. साथ ही हिरेंद्र कौशिक सोशल मीडिया प्रभारी, अविनाश जोशी आईटी प्रभारी तथा प्रमोद कुमार वशिष्ठ को मीडिया प्रभारी बनाया गया है

पुराने चेहरों के साथ नए को मिली जगह
बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में मुकेश दाधीच, ज्योति मिर्धा, नाहर सिंह जोधा को उपाध्यक्ष बरकरार रखा गया है. वहीं उपाध्यक्ष में पूर्व मंत्री सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, बिहारी लाल बिश्नोई, अल्का मुंदड़ा, सरिता गेना, हकरू माईड़ा, छगन माहुर को नए चेहरे के रूप में मौका दिया गया है. महामंत्री पद पर श्रवण बगड़ी को यथावत रखा गया तथा कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी और मिथलेश गौतम का प्रमोशन किया गया. आईदान सिंह भाटी को वापस प्रदेश मंत्री बनाए रखा है. नए चेहरों में एकता अग्रवाल, नरायण पुरोहित, सीताराम पोसवाल, दशरथ सिंह, मदन प्रजापत, कैलाश वर्मा को शामिल किया गया है.

वसुंधरा-भजन समर्थकों को ज्यादा तरजीह ....

मदन राठौड़ की नई कार्यकारिणी में वसुंधरा-भजन समर्थकों को ज्यादा तरजीह दी गई है. कार्यकारिणी में शामिल बिहारी लाल बिश्नोई, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी,कैलाश वर्मा, कुलदीप धनकड़, मदन प्रजापत, राखी राठौड पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थक माने जाते हैं.

वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के समर्थकों में मुकेश दाधीच, श्रावण सिंह बागड़ी, अपूर्वा सिंह, स्टेफी चौहान, भूपेंद्र सैनी शामिल हैं

सतीश पूनिया समर्थकों में अलका मूंदड़ा, रामलाल शर्मा, सरिता गैना,

छगुन माहुर, मिथलेश गौतम, एकता अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के नजदीकी मानें जाते हैं

वहीं नाहर सिंह जोधा, दशरथ सिंह, मुकेश दाधीच, प्रमोद वशिष्ठ, संगठन के नजदीक माने जाते हैं.

सोशल इंजीनियरिंग और क्षेत्रवाद का संतुल

नई कार्यकारिणी में सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा गया है. राजपूत, एससी, जाट, सिख, सैनी, वैश्य, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, गुर्जर, ब्राह्मण आदि चेहरों को शामिल किया गया है. वहीं 34 सदस्यीय कार्यकारिणी में 19 जिलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है. इनमें सबसे ज्यादा जयपुर के पदाधिकारी शामिल किए गए हैं.

Tags

Trending news