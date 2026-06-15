/अशोक गहलोत पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले- लोकतंत्र पर कांग्रेस का इतिहास सब जानते हैं!

Rajasthan Politics: भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. राठौड़ ने कहा कि उन्हें आश्चर्य होता है कि तीन बार मुख्यमंत्री रह चुके अशोक गहलोत इस तरह के हल्के स्तर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी राजनीतिक दल या सामाजिक संगठन पर प्रतिबंध लगाने जैसी बातें करना किसी भी वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता.



आपातकाल का दिलाया स्मरण

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मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वर्ष 1975 में लगाए गए आपातकाल का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चुनाव को निरस्त कर उन्हें छह वर्षों तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया था, तब लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास किया गया. राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस समय लोकतंत्र की हत्या की थी और देश ने उसके परिणाम भी देखे.

उन्होंने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे देश आज भी भूला नहीं है. राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र की बहाली के बाद जनता ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था.



आरएसएस और बीजेपी पर प्रतिबंध की चर्चा पर प्रतिक्रिया

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और संविधान के दायरे में काम कर रहे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की सोच लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है. उन्होंने कहा कि यदि कोई नेता आज भी इस प्रकार की मानसिकता रखता है, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है.

राठौड़ ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार के बयान देते हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी से जनता के बीच उनकी छवि और कमजोर होती है.



राम मंदिर को लेकर भी जताई नाराजगी

राम मंदिर के मुद्दे पर भी मदन राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भारत में भगवान राम का नाम लेना कोई अपराध नहीं है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राम मंदिर का उल्लेख करने पर आपत्ति क्यों जताई जाती है. राठौड़ ने कहा कि करोड़ों लोगों की आस्था भगवान राम से जुड़ी हुई है और इस विषय पर अनावश्यक राजनीतिक बयानबाजी उचित नहीं है.



लोकतंत्र को लेकर जनता जागरूक

राठौड़ ने कहा कि आज देश की जनता पहले से कहीं अधिक जागरूक है और लोकतंत्र पर किसी भी प्रकार के हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और संगठनों के प्रति सम्मान बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने नेताओं से सार्वजनिक मंचों पर सोच-समझकर बयान देने की अपील भी की.

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