गहलोत के बयान पर मदन राठौड़ का तीखा हमला, बोले- कांग्रेस राज में सड़कें खून से लाल थीं

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजरी माफिया के बयान और कांग्रेस की चौमूं मामले पर जांच को लेकर तीखा हमला बोला है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 08, 2026, 08:11 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 08:11 PM IST

Rajasthan Politics: राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बजरी माफिया के बयान और कांग्रेस की चौमूं मामले पर जांच को लेकर तीखा हमला बोला है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस हर घटना में राजनीति तलाशने का प्रयास करती है. पूर्व सीएम बजरी माफिया को लेकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो कैसे भूल गए कि उनकी सरकार में बजरी माफिया के कारण सड़कें खून से लाल रहती थी.

प्रदेश में कांग्रेस ने ही बजरी माफियाओं को पैदा किया है. राठौड़ ने कहा कि चौमूं को लेकर कांग्रेस की जांच कमेटी की रिपोर्ट में तुष्टिकरण है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक के बजरी माफिया को संरक्षण का आरोप लगाया, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि बजरी माफिया को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से लगाए आरोप निराधार है.

अशोक गहलोत कैसे भूल गए कि उनकी सरकार के समय बजरी माफियाओं को खुला संरक्षण दिया गया था. अवैध बजरी खनन के चलते सड़कों पर आम लोगों को कुचला गया, जिससे सड़कें खून से लाल रहती थीं. बजरी माफिया से हर दिन पुलिस पीटकर आती थी. बजरी माफियाओं के कारनामे कांग्रेस सरकार में खबरों की सुर्खियां बने रहे. गहलोत उन दिनों को कैसे भूल गए.

राठौड़ ने कहा कि बजरी माफिया कांग्रेस शासन की उपज है. कांग्रेस सरकार ने न तो पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया अपनाई और न ही ठेके दिए, जिसके कारण अवैध खनन को बढ़ावा मिला. हमारी सरकार ने नियमों के साथ पूरी पारदर्शिता रखते हुए बजरी के टेंडर किए. लगातार बजरी माफियाओं पर एक्शन लिया, जिसके चलते हालातों में काफी सुधार हुआ है.

राठौड़ ने कहा कि वो किसी विधायक को क्लीन चिट नहीं दे रहे, लेकिन बजरी माफिया तो कांग्रेस सरकार की देन है. हमारा प्रयास है कि जनता को सस्ती बजरी मिलनी चाहिए. इसको लेकर ही काम किया जा रहा है.

जांच में की कांग्रेस की तुष्टीकरण सोच

चौमूं घटना को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पलटवार करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस इस घटना को भी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है. कांग्रेस की ओर से गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट में तुष्टिकरण सामने आ रही है. न्याय की जगह राजनीति करना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है.

यदि कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी समुदाय या दल से जुड़ा हो. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस जहां भी कोई घटना होती है. वहां राजनीति तलाशने का प्रयास करती है. कांग्रेस का इतिहास समाज को जोड़ने का नहीं, बल्कि समाज को भड़काने और विभाजित करने का रहा है. इसी प्रवृत्ति के कारण प्रदेश में असंतोष और तनाव की स्थिति पैदा होती है.

राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस हमेशा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए काम करती रही है. भले ही उसके द्वारा किए गए कृत्य अपराध की श्रेणी में क्यों न आते हों. इस तरह की नीति समाज में दूरियां पैदा करती है और सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती है. उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति स्पष्ट है, जो भी गलत करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वह किसी भी पद या पहचान से जुड़ा हो.

