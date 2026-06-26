Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

Emergency 1975: बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए हाथ पर लिखा अपना नाम ब्लेड से हटाने की घटना साझा की. उन्होंने बताया कि उस समय उनके खिलाफ वारंट जारी था और उन्हें जेल में बंद कार्यकर्ताओं के परिवारों की मदद करने की जिम्मेदारी मिली थी. जयपुर में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में उन्होंने इमरजेंसी के दौर के अपने अनुभव और संघर्ष की कहानी सुनाई.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 26, 2026, 09:16 AM|Updated: Jun 26, 2026, 09:16 AM
जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम
Image Credit: Emergency 1975Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajatshan News: जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इमरजेंसी के समय का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया. कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1975 की इमरजेंसी के दौरान उनके खिलाफ भी वारंट जारी हो गया था. उस समय गिरफ्तारी से बचने और संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अपने हाथ पर लिखा नाम तक मिटाना पड़ा. राठौड़ ने कहा कि यह निर्णय परिस्थितियों और संगठन के प्रति समर्पण की भावना के कारण लिया गया था.


हाथ पर लिखा नाम ब्लेड से हटाने की बताई कहानी
कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि मदन राठौड़ ने हाथ पर लिखा अपना नाम केवल रगड़कर नहीं, बल्कि ब्लेड से चमड़ी काटकर मिटाया था. इसके बाद अपने संबोधन में मदन राठौड़ ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए विस्तार से बताया कि उस समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और उनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी. उनके अनुसार, हाथ पर लिखा नाम पहचान का माध्यम बन सकता था, इसलिए साथियों की सलाह पर उसे हटाने का निर्णय लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source


डॉक्टर मित्र की मदद से हटाया गया नाम
मदन राठौड़ ने बताया कि उस समय उनके एक डॉक्टर मित्र और अन्य सहयोगियों ने ब्लेड की सहायता से हाथ की ऊपरी चमड़ी हटाकर लिखा हुआ नाम मिटाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया काफी पीड़ादायक थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने दर्द सहन किया. बाद में साधारण सुई-धागे से हाथ पर टांके लगाए गए. राठौड़ ने कहा कि उस दौर में संगठन के कार्यकर्ताओं के मन में उद्देश्य बड़ा था, इसलिए व्यक्तिगत तकलीफ का महत्व कम हो जाता था.


बाहर रहकर सत्याग्रहियों के परिवारों की करते थे मदद
राठौड़ ने कहा कि उन्हें संगठन की ओर से निर्देश दिया गया था कि वे गिरफ्तारी से बचकर बाहर रहें ताकि जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं और सत्याग्रहियों के परिवारों की मदद कर सकें. उन्होंने बताया कि कई परिवारों में शादी, बीमारी और अन्य आवश्यक परिस्थितियां थीं, जिनमें सहयोग करना जरूरी था. इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भूमिगत रहना और अपनी पहचान छिपाना आवश्यक था.


मुख्यमंत्री ने भी किया उल्लेख
कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य किया. उन्होंने कहा कि कई लोग जेल गए, जबकि कई कार्यकर्ता बाहर रहकर सत्याग्रहियों और उनके परिवारों की सहायता करते रहे. कार्यक्रम के दौरान इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के अनुभव साझा किए गए और उस समय के संघर्षों पर चर्चा की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


यह भी पढ़ें:'संविधान हत्या दिवस' पर कांग्रेस पर बरसे CM भजनलाल, बोले-जिन्होंने संविधान कुचला, वही दे रहे सीख

ट्रेंडिंग न्यूज़

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

RPSC का बड़ा धमाका! सीनियर टीचर भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 10,537 पदों पर होगी भर्ती

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 3 जिंदगियां

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

फ्री में कचौड़ी नहीं देने पर दुकान में घुसकर की मारपीट, देखें वीडियो

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

एक साल में राजस्थान को 12 ट्रेनों की सौगात, नई ट्रेनें 100 फीसदी फुल !

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

पहली ही बारिश में खुली 'The Smart City' की पोल, Collapse हो गया जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, CCTV खंगाल कर दरिंदे को तलाश रही पुलिस

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

TAGS:
Madan Rathore
Rajasthan News
rajasthan politics

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम
Madan Rathore
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Weather Update