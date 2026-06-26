/जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

Rajatshan News: जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इमरजेंसी के समय का एक व्यक्तिगत अनुभव साझा किया. कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों के संघर्षों को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 1975 की इमरजेंसी के दौरान उनके खिलाफ भी वारंट जारी हो गया था. उस समय गिरफ्तारी से बचने और संगठन की जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उन्हें अपने हाथ पर लिखा नाम तक मिटाना पड़ा. राठौड़ ने कहा कि यह निर्णय परिस्थितियों और संगठन के प्रति समर्पण की भावना के कारण लिया गया था.



हाथ पर लिखा नाम ब्लेड से हटाने की बताई कहानी

कार्यक्रम के दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने बताया कि मदन राठौड़ ने हाथ पर लिखा अपना नाम केवल रगड़कर नहीं, बल्कि ब्लेड से चमड़ी काटकर मिटाया था. इसके बाद अपने संबोधन में मदन राठौड़ ने भी इस घटना की पुष्टि करते हुए विस्तार से बताया कि उस समय वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक थे और उनकी उम्र करीब 21 वर्ष थी. उनके अनुसार, हाथ पर लिखा नाम पहचान का माध्यम बन सकता था, इसलिए साथियों की सलाह पर उसे हटाने का निर्णय लिया गया.

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डॉक्टर मित्र की मदद से हटाया गया नाम

मदन राठौड़ ने बताया कि उस समय उनके एक डॉक्टर मित्र और अन्य सहयोगियों ने ब्लेड की सहायता से हाथ की ऊपरी चमड़ी हटाकर लिखा हुआ नाम मिटाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया काफी पीड़ादायक थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने दर्द सहन किया. बाद में साधारण सुई-धागे से हाथ पर टांके लगाए गए. राठौड़ ने कहा कि उस दौर में संगठन के कार्यकर्ताओं के मन में उद्देश्य बड़ा था, इसलिए व्यक्तिगत तकलीफ का महत्व कम हो जाता था.



बाहर रहकर सत्याग्रहियों के परिवारों की करते थे मदद

राठौड़ ने कहा कि उन्हें संगठन की ओर से निर्देश दिया गया था कि वे गिरफ्तारी से बचकर बाहर रहें ताकि जेल भेजे गए कार्यकर्ताओं और सत्याग्रहियों के परिवारों की मदद कर सकें. उन्होंने बताया कि कई परिवारों में शादी, बीमारी और अन्य आवश्यक परिस्थितियां थीं, जिनमें सहयोग करना जरूरी था. इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए भूमिगत रहना और अपनी पहचान छिपाना आवश्यक था.



मुख्यमंत्री ने भी किया उल्लेख

कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने संबोधन में कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग भूमिकाओं में लोकतंत्र की रक्षा के लिए कार्य किया. उन्होंने कहा कि कई लोग जेल गए, जबकि कई कार्यकर्ता बाहर रहकर सत्याग्रहियों और उनके परिवारों की सहायता करते रहे. कार्यक्रम के दौरान इमरजेंसी के दौर को याद करते हुए लोकतंत्र सेनानियों के अनुभव साझा किए गए और उस समय के संघर्षों पर चर्चा की गई.

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