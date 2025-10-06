अंता सीट पर BJP की जीत का दावा, मदन राठौड़ बोले- गोविंद डोटासरा डींगे हांकते हैं

Rajasthan Politics: राजस्थान के अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस में सियासी जंग शुरू हो गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अंता सीट पर बीजेपी के जीत का दावा किया है. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर डींगे हांकने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि कांग्रेस को पहले भी धूल चटाई है, अब भी धूल चटाएंगे.

अंता विधानसभा सीट से वर्ष 2023 में चुनाव जीते बीजेपी के कंवर लाल मीणा की विधायकी एक मई 2025 को चली गई थी. इसके बाद खाली हुई अंता सीट पर चुनाव आयोग ने आज उपचुनाव की घोषणा कर दी. अंता सीट पर 11 नवंबर को मतदान होगा और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

उपचुनाव की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस और बीजेपी नेताओं ने अंता सीट पर जीत का दावा करना शुरू कर दिया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस क्या कहती है, डोटासरा जी क्या कहते हैं, इस पर तो हंसी आती है. चुनाव आयोग में कौन हस्तक्षेप कर सकता है. क्यों ऐसी अनर्गल बातें करते हैं.

मदन राठौड़ ने कहा कि हम चुनाव जीतेंगे. यह हमारी परंपरागत सीट, हम हर बार जीतते आ रहे हैं. इस बार भी उपचुनाव में निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे. हम लगातर जीत रहे हैं. ऐसे में जीत हमारी होगी. मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पहले भी भुजाएं फड़काती थी.

सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में एक ही सीट जीत पाई और वो भी कम वोटों से जीत हासिल कर सकी. डींगें हांकने से कुछ नहीं होता, आप निश्चित रहिए बीजेपी ही चुनाव जीतेगी. उपचुनाव में टिकटों को लेकर खींचतान को लेकर पूछे सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि इनके चुनाव हो रहे हैं, ये लोग कुर्सियां फेंक रहे हैं, धक्का-मुक्की आम बात है.

कोटा में तो धारीवाल वर्सेज प्रहलाद हो रहा है. प्रहलाद कहां हैं, वो बेचारा हिरण्यकश्य के चक्कर में फंस गया. बेचारे का कांग्रेस में दम घुट रहा है. कांग्रेस मजाक बनकर रह गई है, पार्टी नाम की चीज नहीं रही है. कांग्रेस पूरी तरह बिखर गई है. कांग्रेस में आंतरिक कलह इतनी है कि उप मुख्यमंत्री को नकारा-निकम्मा तक कहा गया.

मदन राठौड़ ने विकास के दम पर जीत का दावा किया है. डोटासरा को दो साल की गिनती तो आती नहीं है, मान लो सरकार को दो साल हो गए. प्रदेश में इतने काम हुए, मुख्यमंत्री ने पानी में संवेदनशीलता दिखाई, ईआरसीपी को उतारा, बिजली बराबर आ रही है. सड़कों का विकास हो रहा है, उद्योग लग रहे हैं, एक लाख लोगों को रोजगार दे दिया.

किसानों को एमएसपी का लाभ दिया. सभी मामलों में किसान को समृद्ध किया है. सभी मामलों में हम आगे हैं. कांग्रस और हमारे दो साल की तुलना कर दो. कांग्रेस ने पांच साल में काम नहीं किए, हमने दो साल में कर दिए. मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस को पहले भी घूल चटाई है अब भी धूल चटाएंगे.

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रश्न के बदले में पैसे की बात कहते हैं उनका समर्थन करते हैं. यह कहां कि नैतिकता है. बागीदोरा विधायक ने प्रश्न से हटने के लिए पैसे की मांग की और कांग्रेस उसके बारे में कुछ नहीं बोल रही. अब कांग्रेस के लोग कहां हैं.