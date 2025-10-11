Zee Rajasthan
जिसके मन में देश के प्रति आदर-सम्मान नहीं उसे सत्ता कैसे सौंप दें- मदन राठौड़

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मुस्लिम घुसपैठ को लेकर दिए बयान का समर्थन किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu Sharma
Published: Oct 11, 2025, 10:04 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 10:04 PM IST

Rajasthan Politics: राजस्थान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मुस्लिम घुसपैठ को लेकर दिए बयान का समर्थन किया. मदन राठौड़ ने इस बहाने राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिसके मन में देश के प्रति आदर-सम्मान नहीं, उसे सत्ता कैसे सौंप दें.

मदन राठौड़ ने कहा कि विदेशों में भारत का अपमान करने वालों को देश संभालने का अधिकार नहीं दे सकते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अवैध घुसपैठ को बंगाल में बढ़ रही मुस्लिम आबादी का कारण बताया. अमित शाह के इस बयान के बाद विपक्ष ने एतराज जताया है.

वहीं बीजेपी नेताओं ने अमित शाह के बयान का समर्थन किया है. राजस्थान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो व्यक्ति देश के प्रति अपनतत्व का भाव रखता है. वह इस देश का नागरिक है, लेकिन कोई अगर धर्मशाला समझ के इस देश में आता है और उसका फायदा उठाकर चला जाए यह ठीक नहीं है. हम इसका विरोध करते हैं, वह यहां आए और शासन करके चला जाए यह ठीक नहीं है.

मदन राठौड़ ने नाम लिए बगैर राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जिन लोगों में इस देश के प्रति सम्मान का कोई भाव नहीं है, आदर का भाव नहीं है, उसे हम सत्ता कैसे सौंप सकते हैं, जो विदेशों में जाता है और देश का अपमान करे, उन लोगों को हम कैसे इस देश को संभालने का अधिकार दे सकते हैं. जो अपना है वह देश के लिए अपना पसीना बहाएगा.

मदन राठौड़ ने कहा कि यह देश हमारा है, हमारे मन में इसके प्रति अपनत्व का भाव है. भले ही यहां रहने वालों की पूजा पद्धति कोइ भी हो, इससे हमें एतराज नहीं है, लेकिन कोई धर्मशाला समझकर फायदा उठाकर चलाए जाए वो ठीक नहीं है. हम सबको इसकी खिलाफत करनी चाहिए. भारत हम सबका है, इस पर शासन भी भारतीय ही करना चाहिए.

