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सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर गरमाई सियासत, मदन राठौड़ बोले- किसी की जान पर राजनीति विकृत मानसिकता

Rajasthan Politics: सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ ने इसे सरकार की मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारी बताया. 

Edited byAman SinghReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jul 18, 2026, 03:46 PM|Updated: Jul 18, 2026, 03:46 PM
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर गरमाई सियासत, मदन राठौड़ बोले- किसी की जान पर राजनीति विकृत मानसिकता
Image Credit: Madan RathoreSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Politics: देश के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के मुद्दे पर अब सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस और विपक्ष सरकार के कदम पर सवाल उठा रहे हैं, तो बीजेपी इसे इंसान की जान बचाने के लिए उठाया गया जरूरी फैसला बता रही है.

किसी की जान पर राजनीति करना विकृत मानसिकता- मदन राठौड़

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राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि किसी की जान पर राजनीति करना विकृत मानसिकता है. उनका कहना है कि सरकार की पहली जिम्मेदारी किसी भी नागरिक का जीवन बचाना है, जबकि मांगों पर बहस अलग विषय हो सकता है. सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक रंग ले चुका है. विपक्ष जहां इसे सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़ा करने का मुद्दा बना रहा है, तो वहीं बीजेपी इसे मानवीय संवेदनाओं से जुड़ा फैसला बता रही है.

सरकार की पहली जिम्मेदारी व्यक्ति का जीवन बचाना

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने साफ कहा कि जब किसी व्यक्ति की तबीयत लगातार बिगड़ रही हो, तो सरकार की पहली जिम्मेदारी उसका जीवन बचाना होती है. ऐसे में अस्पताल पहुंचाना पूरी तरह उचित फैसला था. मदन राठौड़ ने अस्पताल ले जाने का विरोध करने वालों की मंशा पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार समय पर इलाज नहीं कराती और कोई अनहोनी हो जाती, तो यही लोग सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करते.

मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी की जिंदगी को राजनीति का विषय बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है, उनके मुताबिक, किसी भी लोकतंत्र में विचारों का विरोध हो सकता है, मांगों पर बहस हो सकती है, लेकिन किसी की जान से बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ने आमरण अनशन जैसे कदमों पर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय लेने से पहले हर व्यक्ति को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि लंबे अनशन का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है.

सोनम वांगचुक को लेकर राजनीतिक बहस तेज

उन्होंने दोहराया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जीवन बचाना है. यदि किसी व्यक्ति की हालत बिगड़ती है, तो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है. मांगों और आंदोलन पर चर्चा बाद में भी हो सकती है, लेकिन जीवन की रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए. वांगचुक को लेकर शुरू हुई बहस अब पूरी तरह राजनीतिक मोड़ ले चुकी है.

विपक्ष सरकार के रवैये पर सवाल उठा रहा है, जबकि भाजपा इसे मानवीय और संवैधानिक जिम्मेदारी बता रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गरमा सकता है, क्योंकि दोनों पक्ष अपने-अपने तर्कों के साथ जनता के बीच जाने की तैयारी में हैं. फिलहाल इतना साफ है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला अब राजनीतिक बयानबाजी का बड़ा केंद्र बन चुका है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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