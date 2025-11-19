SIR को लेकर सियासी घमासान, मदन राठौड़ बोले- बिहार पराजय से बौखलाए गहलोत...

Rajasthan Politics: राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच SIR को लेकर सियासी सिर फुटौव्वल जारी है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने गहलोत पर जमकर हमला बोला है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि गहलोत SIR को राजनीतिक रंग दे रहे हैं. बिहार पराजय से बौखलाए गहलोत जानबूझकर जनता में अराजकता फैला रहे हैं.

राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है. कांग्रेस नेता और पूरी पार्टी गाहेबगाहे SIR को लेकर अंगुली उठा रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने SIR से लेकर बीजेपी, सरकार तथा चुनाव आयोग पर सवाल उठाए. इसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान की निंदा की. राठौड़ ने कहा कि गहलोत के SIR को लेकर चुनाव आयोग पर लगाए आरोप गंभीर, आधारहीन और निंदनीय हैं.

राठौड़ बोले, गहलोत SIR को दे रहे है राजनीतिक रंग

लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप कांग्रेस की पुरानी आदत है. गहलोत बिहार पराजय से बौखलाए, जानबूझकर जनता में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. बीजेपी पूरी तरह पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के पक्ष में है. चुनाव आयोग पर आरोप देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के समान है. राजनीतिक जमीन खिसकती है, तो ऐसे बयान देना कांग्रेस नेताओं की आदत है.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग देश की सबसे विश्वसनीय और संवैधानिक संस्था है. उस पर “बेवकूफी”, “मिलीभगत” और “खराब नीयत” जैसे शब्दों का प्रयोग करना गहलोत की हताशा है. जब राजनीतिक जमीन खिसकने लगती है, तब ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं की आदत बन जाते हैं.

कांग्रेस जानबूझकर फैला रही भ्रम

एसआईआर तो वोटर लिस्ट को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने की प्रक्रिया है. पहले भी एसआईआर होता रहा है. कांग्रेस जानबूझकर भ्रम फैलाकर चुनावी व्यवस्था पर संदेह पैदा करना चाहती है, ताकि आने वाले चुनावों में अपनी संभावित हार का बहाना पहले से तैयार कर सके.

गहलोत द्वारा एसआईआर को आत्महत्याओं और बंगाल की घटनाओं से जोड़ना संवेदनशील मामलों को राजनीतिक रंग देने जैसा है. बिना किसी प्रमाण के इस तरह के दावे करना अत्यंत गैर-जिम्मेदाराना है. जनता ऐसे बयानों को गंभीरता से नहीं लेती.

बिहार चुनाव हार से डरे गहलोत फैला रहे हैं अराजकता

राठौड़ ने कहा कि गहलोत बार-बार “जनता को सड़कों पर आने” की बात कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती देने जैसा है. यह साफ दिखाता है कि गहलोत बिहार चुनावी पराजय से डरे हुए हैं और वह जानबूझकर अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं. बिहार में एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से 65 लाख ऐसे नामों को हटाया गया, जिसकी मृत्यु या पलायन या फिर नाम के दोहराव जैसे कारण सामने आए.

ऐसे में इन लोगों का नाम डिटेक्ट और डिलीट करना गलत नहीं है. मदन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के पक्ष में है. चुनाव आयोग हर दल को समान अवसर देता है. आयोग पर इस तरह का हमला देश की संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को चोट पहुंचाने के बराबर है.

उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत का बयान राजनीतिक दिवालियापन और बौखलाहट का चरम है. संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना कांग्रेस की आदत बन चुकी है. चुनाव आयोग पर उंगली उठाने से पहले गहलोत को अपने गिरते जनाधार और कांग्रेस की चरमराती हालत पर नजर डालनी चाहिए.

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ अरुण चतुर्वेदी ने भी पूर्व CM अशोक गहलोत पर पलटवार किया. चतुर्वेदी ने कहा कि गहलोत साहब आप और आपकी पार्टी भाजपा का विरोध करते-करते देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लग जाती है.

आपकी पार्टी को मतदाता सूची के संशोधन (पुनरीक्षण) से भी आपत्ति है. आपकी पार्टी क्या देश के बाहर से आये हुए लोगों को मतदाता सूची मैं नाम जुड़वाकर सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही हैं. अब देश जागरूक है देश का नेतृत्व देश के लिये सोचता हैं.