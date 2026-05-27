Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Jaipur News : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रतिभाओं को अवसर और संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कार्य किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर उपलब्ध कराए गए

Edited byPragati PantReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 27, 2026, 05:36 PM|Updated: May 27, 2026, 05:36 PM
PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष सेवा, सुशासन, विकास और आत्मनिर्भर भारत के स्वर्णिम काल के रूप में देश के इतिहास में दर्ज हुए हैं. इन 12 वर्षों में देश ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और भारत आज विश्व मंच पर एक सशक्त एवं आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के उन हजारों गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम हुआ जहां आजादी के दशकों बाद भी बिजली नहीं थी. देश की ब्रॉडगेज रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण हुआ और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना. भारत ने तकनीकी विकास के नए आयाम स्थापित करते हुए चंद्रयान मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का गौरव प्राप्त किया. रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. पहले जहां हथियार विदेशों से खरीदे जाते थे, वहीं आज ब्रह्मोस और अग्नि जैसी मिसाइलों का स्वदेश में निर्माण हो रहा है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने न्यायालय द्वारा एसआईआर को विधि सम्मत बताने पर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्णय पर मोहर लगाई गई है. उन्होंने कहा कि केवल भारत का नागरिक ही देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार रखता है और अवैध घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करना देशहित में नहीं है. उन्होंने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को निराधार और राजनीतिक बयानबाजी बताया. कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष पूर्णतया पराजित हो गया. कांग्रेस नैतिक, राजनीतिक और संवैधानिक रूप से ध्वस्त हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की प्रतिभाओं को अवसर और संसाधन उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में बड़ा कार्य किया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों को घर उपलब्ध कराए गए, हर घर जल योजना के तहत गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने का कार्य हुआ और सड़क अधोसंरचना को मजबूत किया गया. उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई, किसान सम्मान निधि के माध्यम से आर्थिक सहायता दी गई और राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसी व्यवस्थाओं के जरिए किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिला. भूमि परीक्षण और आधुनिक कृषि सुविधाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को सशक्त किया गया.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए पीएफ खातों को सुरक्षित और व्यवस्थित किया गया ताकि श्रमिकों की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे. मुद्रा योजना के माध्यम से छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर युवाओं और आमजन को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए. उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कठिन दौर में भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमता का परिचय देते हुए स्वदेशी वैक्सीन तैयार की और करोड़ों लोगों का जीवन बचाने का काम किया. आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई. राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति ने भी दुनिया में देश का सम्मान बढ़ाया है. आज विश्व के बड़े-बड़े राष्ट्र भारत की बात गंभीरता से सुनते हैं. प्रधानमंत्री मोदी “वसुधैव कुटुंबकम” और “सर्वे भवन्तु सुखिनः” की भावना के साथ विश्व को शांति और सहयोग का संदेश दे रहे हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्यसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार भाजपा सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी करेगी और संगठन स्तर पर एजेंट नियुक्ति सहित अन्य तैयारियां की जाएंगी. राठौड़ ने कहा कि बीजेपी द्वारा व्यापक जनसंपर्क और जनजागरण अभियान चलाए जा रहे हैं. “वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान” भी चलाया जा रहा, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता जल संरक्षण के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं. अभियान के तहत बावड़ियों और तालाबों की सफाई, जल स्रोतों का संरक्षण, कचरा हटाने, जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाओं को तैयार कराने का कार्य किया जाएगा, ताकि पेयजल और सिंचाई के लिए पानी का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:बरसेंगे बादल, गर्मी को होगी छुट्टी... राजस्थान में मौसम का बड़ा पलटवार, 28 मई से आंधी-बारिश का तांडव!

ट्रेंडिंग न्यूज़

नौतपा शुरू होते ही राजस्थान में आसमान से बरस रही आग! इन जिलों में चलेगी भयंकर लू

गर्मी में सुस्त शरीर को रखेगा ताजा राजस्थान का ये फेमस लड्डू, एक खा लिया तो बार-बार करेगा मन!

AC-कूलर नहीं... बल्कि इन देसी राजस्थानी फूड्स से गर्मी को मात दे रहे लोग!

राजस्थान के लिए अगले 4 दिन बेहद भारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

रेगिस्तान की रेत में मिला ‘सफेद गोल्ड’ का भंडार, राजस्थान में गैस की नई खोज ने बदली तस्वीर!

Rajasthan Monsoon 2026 Update: राजस्थान में मानसून करेगा गर्मी का एनकाउंटर! लेकिन कब देगा दस्तक? जानें सब कुछ

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ा विवाद, 1 जून से दी गई हड़ताल की चेतावनी!

ट्रक से भिड़ी क्रूजर, पलभर में सड़क पर बिछ गई लाशें… पढ़ें जयपुर हाईवे हादसे की दर्दनाक कहानी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

उंगलियां चाट-चाटकर कढ़ाई पनीर खाने वालों देख लो, जयपुर में पकड़ा गया है लाखों रूपये का नकली माल

राजस्थान में बन रहा सुपरफास्ट एक्सप्रेसवे, 90 मिनट में होंगे दिल्ली से जयपुर!

आसाराम की अपील खारिज, उम्रकैद जारी… हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

फटे हुए दूध को फेंकने वाले थे बाबा, फिर अचानक हुआ ऐसा चमत्कार कि बन गई अमर मिठाई

राजस्थान में सोने के साथ चांदी की भी डूबी नैया, जानें आपके शहर में क्या है 10 ग्राम गोल्ड के रेट?

राजस्थान में धड़ाम से नीचे गिरे सोना-चांदी के दाम, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

REET Mains Result 2026: क्या आज जारी होगा राजस्थान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट? जानें भर्ती बोर्ड का ताजा अपडेट

दोपहर में नहीं तपेगा आपका घर! सुबह के वक्त कर लें ये 3 काम, बिना AC के भी ठंडा रहेगा कमरा

अर्श से फर्श पर आए सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

नौतपा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट, पहले झुलसाएगी भयंकर लू, फिर आएगी आंधी-बारिश!

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

Anu Meena Death Case: व्हाट्सएप चैट्स ने खोले राज, अनू ने लिखा-मैं जा रही हूं खोज लेना अपने लिए जैसी चाहे वैसी...

'रेल नगरी' कहलाता है राजस्थान का ये शहर... जहां से पहली बार यूपी तक दौड़ी थी ट्रेन

जयपुर में प्रताप नगर में कब्रिस्तान विवाद पर बवाल! हजारों लोगों ने निकाला आक्रोश मार्च

नौतपा की झुलसा देने वाली गर्मी में पीएम मोदी का बड़ा संदेश, राजस्थान का संस्कार, इस गर्मी में मटका जरूर रखें

Weather: धौलपुर को भिगोने आ रहे काले बादल, IMD ने जारी किया है अलर्ट

पारिवारिक विवाद में खूनी संघर्ष, जीजा ने साले पर चाकू से किया हमला, साढ़ू भी हुआ घायल

रूह कंपा देगी अनु मीणा की एक-एक लाइन! पढ़ें आखिरी मैसेज

Rajasthan Weather: धौलपुर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आंधी-तूफ़ान के साथ बारिश का अलर्ट!

क्या है जानलेवा बीमारी इबोला के लक्षण?

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

शादी में पैसा बचाना है? तो आइए राजस्थान के ये बाजार, मिलेंगे सबसे सस्ते डिजाइनर लहंगे और ज्वेलरी!

राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बरसेंगी राहत की बूंदे, तेज धूलभरी आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी

राजस्थान में मुंह के बल गिरे सोने-चांदी के भाव!

कोटा में दिल दहला देने वाली वारदात! अपहरण कर रेलकर्मी के बच्चे की बेरहमी से हत्या

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त?

राजस्थान में मौसम का महा पलटवार! भीषण गर्मी के बाद अब बारिश-आंधी की एंट्री, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-यूपी वाले मजे में, राजस्थान में जेब खाली! पड़ोसी राज्यों से ₹ 10-12 तक महंगा मिल रहा पेट्रोल जाने क्यों?

Tags:
Rajasthan politics
Jaipur news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

राजस्थान की नई पहचान, ऊंटनी के दूध का पनीर बनेगा हेल्थ इंडस्ट्री का स्टार!

Bikaner news
2

PM मोदी के 12 वर्षों को मदन राठौड़ ने बताया 'स्वर्णिम काल', विपक्ष के आरोपों पर दिया करारा जवाब

Rajasthan politics
3

गोविंददेवजी और मोती डूंगरी में फव्वारों के बीच कूल-कूल मोड में भगवान

Jaipur news
4

Jaipur News: मां-बेटे की जंगल में फाइट! वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Jaipur news
5

भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

dudu news