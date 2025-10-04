Zee Rajasthan
राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आक्रामक, बालमुकुंदाचार्य बोले- परिवार ने देश को लूटा, भारत विरोधी बातें ही बनी पहचान

Jaipur News: राजस्थान बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काेलंबिया में RSS और बीजेपी पर दिए बयान को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति का अभाव बताया, वहीं विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने भारत विरोधी बातें करना राहुल गांधी की पहचान बता दी.

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 04, 2025, 07:07 AM IST | Updated: Oct 04, 2025, 07:07 AM IST

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी आक्रामक, बालमुकुंदाचार्य बोले- परिवार ने देश को लूटा, भारत विरोधी बातें ही बनी पहचान

Jaipur News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के काेलंबिया में RSS और बीजेपी पर दिए बयान को लेकर बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राहुल गांधी में राष्ट्रभक्ति का अभाव बताया, वहीं विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने भारत विरोधी बातें करना राहुल गांधी की पहचान बता दी.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में RSS और भाजपा की विचारधारा के मूल में कायरता का बयान दिया था. इसके बाद से बीजेपी नेता राहुल गांधी पर आक्रामक रूप से हमला कर रहे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि जो व्यक्ति अपने परिवार की आंतरिक बातें मोहल्ले में जाकर गलत सलत प्रचार करके बोले तो वह परिवार का सच्चा हितैषी नहीं है.

राहुल गांधी भी हिंदुस्तान का नागरिक होकर देश के आतंरिक लोकतंत्र, जिसका दुनिया लोहा मानती है, उसका गलत प्रचार करते हैं तो उनमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है. राहुल के इस बयान का कांग्रेस नेताओं के विरोध नहीं करने पर राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस अब अपने आका की प्रशंसा तो करेगी. किसी कांग्रेस में हिम्मत नहीं है कि उनकी बात काटें, इजाजत ही नहीं मिलती है.

क्या बोले स्वामी बाल मुकुंदाचार्य
वहीं दूसरी ओर विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य ने कहा कि गांधी का नाम लेकर देश में परिवार है, सोनिया, बेटा, जंवाई, बेटी, प्रियंका, मम्मी, बेटा, जीजी-जीजाजी की पार्टी कांग्रेस और राहुल का चाल चलन देख लो. भारत में रहते हैं. भारत का खाते हैं, बरसों तक इन्होंने भारत को लूटा है, इसके बाद भी भारत की बुराई करते थकते नहीं है. इनको यह कहने में शर्म आती है कि हम उस देश के निवासी हैं.

दुनिया में जाकर हम करोडों करोड़ों भारत वासियों का अपमान करते हैं. राहुल गांधी ने यह पहली बार तो बोला नहीं, इतिहास उठाकर देख लो वो क्या बोलते हैं. राहुल गांधी को खुद को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं. बोलते भी क्या हैं, बाहर जाकर निंदा करना और भारत का सम्मान कम करना. भारतवासियों का सम्मान करना, भारत विरोधी बातें करना राहुल गांधी की पहचान बन गई है. जनता ने इनको डिलिट कर दिया है, इन्हें भारतवासी भी बर्दास्त नहीं करेंगे.

