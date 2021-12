Sikar के खंडेला ब्लॉक में 176 सेंटरों पर महा वैक्सीनेशन अभियान, हुआ टीकाकरण

Sikar: कोरोना से बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक में 176 सेंटरों पर महा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत आज कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण (Corona vaccination) किया जा रहा है.

चिकित्सा विभाग (medical Department) की टीम द्वारा खंडेला कस्बे में 26 सेंटरों पर किए जा रहे वैक्सीनेशन के दौरान प्रथम व द्वितीय डोज (First and Second dose) लगवाने के लिए खासा उत्साह देखने को मिला. टीकाकरण अभियान का निरीक्षण करने के लिए उपखंड अधिकारी राकेश कुमार ने सेंट्रो का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए. साथ ही आमजन से भी अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण करवाने की अपील की है.

कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए Rajasthan में आमजन को भी सतर्क रहने की जरूरत है.

Report- Ashok Shekhawat