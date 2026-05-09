/मेवाड़ के शेर को दुनिया का सलाम, सोशल मीडिया पर छाई प्रताप की वीरता, तस्वीरों में देखें कैसे मना जश्न

Maharana Pratap: महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, 2026 को मनाई जा रही है, जो मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है. उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, जो अदम्य साहस, स्वतंत्रता और मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम दिग्गजों ने इस मौके पर विशेष संदेश साझा किए हैं.



महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जीवनभर संघर्ष चुना. महाराणा प्रताप वीरता, 7 फीट 5 इंच के विशालकाय शरीर, 81 किलो का भाला, और वफादार घोड़े चेतक के साथ उनके अदम्य साहस ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फीट 5 इंच थी, जो उन्हें युद्ध के मैदान में एक अलग पहचान देती थी. वे युद्ध में लगभग 72 किलो वजन का कवच पहनकर लड़ते थे. वे अपने साथ 81 किलो का भाला और दो तलवारें लेकर चलते थे, जो उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है.



महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत वफादार था. हल्दीघाटी युद्ध में घायल होने के बावजूद, वह महाराणा को 20 फीट से ज्यादा चौड़े नाले को पार कराकर सुरक्षित स्थान पर ले गया था.

महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 6 शांति दूत (शाम, दाम, दंड, भेद) भेजे लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

576 के हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 85,000 सैनिक थे. इसके बाद भी मुगल उन्हें न पकड़ सके और न ही मार सके.



मुगलों से संघर्ष के दौरान, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए महाराणा प्रताप और उनके परिवार को जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटियां तक खानी पड़ी थीं.

महाराणा प्रताप की सेना में भील जनजाति के योद्धा सबसे आगे रहते थे, जो तीर-कमान में माहिर थे और उन्होंने अंतिम सांस तक प्रताप का साथ दिया था.

महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी, 1572 को गोगुंदा में हुआ, जब मेवाड़ पर मुगलों का भारी दबाव था.

महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, वे न तो बिस्तर पर सोएंगे, न ही महल में रहेंगे, और न ही सोने-चांदी के बर्तनों में खाएंगे.

महाराणा प्रताप अपनी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के लिए अमर हैं.