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मेवाड़ के शेर को दुनिया का सलाम, सोशल मीडिया पर छाई प्रताप की वीरता, तस्वीरों में देखें कैसे मना जश्न

Maharana Pratap: आज पूरे देश मेवाड़ की माटी के उस महान सपूत को याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराणा प्रताप के जीवन मूल्यों को नमन करते हुए देशवासियों को प्रेरित किया और बताया की उनके आदर्श आज भी हमें राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ जीने की सीख देते हैं.
 

Edited bySneha AggarwalReported bySneha Aggarwal
Published: May 09, 2026, 04:32 PM|Updated: May 09, 2026, 04:41 PM
मेवाड़ के शेर को दुनिया का सलाम, सोशल मीडिया पर छाई प्रताप की वीरता, तस्वीरों में देखें कैसे मना जश्न
Image Credit: Maharana Pratap

Maharana Pratap: महाराणा प्रताप जयंती 9 मई, 2026 को मनाई जा रही है, जो मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक महाराणा प्रताप के शौर्य और स्वाभिमान का प्रतीक है. उनका जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में हुआ था, जो अदम्य साहस, स्वतंत्रता और मुगलों के खिलाफ संघर्ष के लिए जाने जाते हैं. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित तमाम दिग्गजों ने इस मौके पर विशेष संदेश साझा किए हैं.


महाराणा प्रताप मेवाड़ के महान योद्धा थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय जीवनभर संघर्ष चुना. महाराणा प्रताप वीरता, 7 फीट 5 इंच के विशालकाय शरीर, 81 किलो का भाला, और वफादार घोड़े चेतक के साथ उनके अदम्य साहस ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया.

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महाराणा प्रताप की लंबाई 7 फीट 5 इंच थी, जो उन्हें युद्ध के मैदान में एक अलग पहचान देती थी. वे युद्ध में लगभग 72 किलो वजन का कवच पहनकर लड़ते थे. वे अपने साथ 81 किलो का भाला और दो तलवारें लेकर चलते थे, जो उनकी शारीरिक शक्ति को दर्शाता है.


महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक बहुत वफादार था. हल्दीघाटी युद्ध में घायल होने के बावजूद, वह महाराणा को 20 फीट से ज्यादा चौड़े नाले को पार कराकर सुरक्षित स्थान पर ले गया था.

महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने 6 शांति दूत (शाम, दाम, दंड, भेद) भेजे लेकिन महाराणा प्रताप ने हर बार प्रस्ताव ठुकरा दिया था.

576 के हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पास केवल 20,000 सैनिक थे, जबकि अकबर की सेना में 85,000 सैनिक थे. इसके बाद भी मुगल उन्हें न पकड़ सके और न ही मार सके.


मुगलों से संघर्ष के दौरान, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए महाराणा प्रताप और उनके परिवार को जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटियां तक खानी पड़ी थीं.

महाराणा प्रताप की सेना में भील जनजाति के योद्धा सबसे आगे रहते थे, जो तीर-कमान में माहिर थे और उन्होंने अंतिम सांस तक प्रताप का साथ दिया था.

महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी, 1572 को गोगुंदा में हुआ, जब मेवाड़ पर मुगलों का भारी दबाव था.

महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मेवाड़ पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो जाता, वे न तो बिस्तर पर सोएंगे, न ही महल में रहेंगे, और न ही सोने-चांदी के बर्तनों में खाएंगे.

महाराणा प्रताप अपनी वीरता, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति अटूट प्रेम के लिए अमर हैं.

मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार के सदस्य लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने इस बार देशवासियों से 17 जून 2026 को प्रताप जयंती मनाने के लिए कहा. इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया और इसके पीछे का सांस्कृतिक और दार्शनिक आधार भी साझा किया. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि भारत के महापुरुषों की जन्मतिथियां अंग्रेजी कैलेंडर से नहीं, बल्कि सनातन परंपरा और विक्रम संवत की कालगणना से जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार, महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था और साल 2026 में यह तिथि 17 जून को पड़ रही है. ऐसे में उसी दिन महाराणा प्रताप जयंती मनानी चाहिए. इसके साथ ही लक्ष्यराज सिंह ने कहा कि सनातन कालगणना केवल परंपरा नहीं, बल्कि भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि समाज अपने त्योहारों और महापुरुषों की जयंती तिथि के अनुसार मनाता है, तो इससे सांस्कृतिक पहचान मजबूत होती है.

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Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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