Trending Quiz: महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? कालीबंगा की प्राचीनता से लेकर 10 सवाल जो परीक्षाओं में दिलाएंगे बोनस अंक

Trending Quiz: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु महाराणा प्रताप के घोड़ा, कालीबंगा सभ्यता और गुरु शिखर जैसे तथ्य आधारशिला हैं. जयपुर की ब्लू पॉटरी और राज्य खेल जैसी जानकारियां आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाती हैं.
Trending Quiz: किसी भी प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वह RPSC हो, SSC या रेलवे, उसमें सफलता हासिल करने का सबसे सटीक मंत्र है-आधारभूत तथ्यों पर मजबूत पकड़. राजस्थान की गौरवशाली विरासत और भारत के राजनीतिक इतिहास से जुड़े कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जो परीक्षाओं के 'फेवरेट' माने जाते हैं. आज हम आपके लिए ऐसे ही चुनिंदा सवालों का संकलन लेकर आए हैं, जो न केवल आपकी जानकारी बढ़ाएंगे बल्कि आपकी तैयारी को एक नई धार देंगे.
महाराणा प्रताप
मेवाड़ के शौर्य की बात हो और महाराणा प्रताप के प्रिय अश्व चेतक का नाम न आए, यह मुमकिन नहीं. चेतक न केवल एक घोड़ा था, बल्कि स्वामिभक्ति और वीरता का अद्वितीय उदाहरण था. इसी शौर्य की गाथा सुनाता विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में शान से खड़ा है, जिसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोष भी कहा जाता है.
प्राचीन सभ्यता
राजस्थान की धरती हज़ारों साल पुरानी सभ्यताओं की गवाह रही है. हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेषों को समेटे हुए है. भूगोल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है.
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स
ऐसे सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगें....
1. राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है?
उत्तर- बास्केटबॉल
2.क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है?
उत्तर- राजस्थान
3. कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है?
उत्तर- हनुमानगढ़
4. राष्ट्रपति रुजवेल्ट के व्यक्तिगत प्रतिनिधि कौन थे, जिन्होंने दिल्ली आकर क्रिप्स प्रस्ताव की रक्षा प्रणाली पर कांग्रेस से चर्चा की थी?
उत्तर-लुई जॉनसन
5. महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था?
उत्तर- चेतक
6. 'विजय स्तंभ' (Victory Tower) कहां स्थित है?
उत्तर- चित्तौड़गढ़
7.'बिहार प्रांतीय किसान सभा' के संस्थापक कौन थे?
उत्तर- स्वामी सहजानन्द सरस्वती
8.बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है?
उत्तर- बैराठ की पहाड़ियां (जयपुर)
9-राजस्थान में 'ब्लू पॉटरी' का प्रमुख केंद्र कहां है?
उत्तर- जयपुर
सफलता
अक्सर अभ्यर्थी कठिन सिद्धांतों को पढ़ने में सरल तथ्यों को भूल जाते हैं. याद रखें, परीक्षा में एक गलत आसान सवाल आपको हज़ारों रैंक पीछे धकेल सकता है. चेतक का नाम हो या बास्केटबॉल जैसा राज्य खेल, इन तथ्यों को नियमित रूप से दोहराना ही आपको बोनस अंक दिलाएगा. अपनी पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित न रखें, बल्कि इस तरह की क्विज के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करते रहें.
