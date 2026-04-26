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महारानी गायत्री देवी का दुर्लभ खगोलीय सुपर कंप्यूटर लंदन में होगा नीलाम, 15 से 25 लाख पौंड में बिक सकता है पीतल का एस्ट्रोलैब

Gayatri Devi Astrolabe: जयपुर की प्रसिद्ध राजमाता महारानी गायत्री देवी के निजी संग्रह से जुड़ा एक दुर्लभ ऐतिहासिक खगोलीय यंत्र (एस्ट्रोलैब) अगले सप्ताह लंदन में सोथबी नीलामीघर में नीलाम होने जा रहा है. वर्ष 1612 में बने इस पीतल के भव्य एस्ट्रोलैब को मुगल काल का सबसे बड़ा खगोलीय सुपरकंप्यूटर माना जाता है. 
 

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: Apr 26, 2026, 09:04 AM|Updated: Apr 26, 2026, 09:04 AM
महारानी गायत्री देवी का दुर्लभ खगोलीय सुपर कंप्यूटर लंदन में होगा नीलाम, 15 से 25 लाख पौंड में बिक सकता है पीतल का एस्ट्रोलैब
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Maharani Gayatri Devi: जयपुर की प्रसिद्ध राजमाता महारानी गायत्री देवी के निजी संग्रह से जुड़ा एक दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय यंत्र (एस्ट्रोलैब) अब ब्रिटेन की मशहूर नीलामी कंपनी सोथबी में नीलाम होने जा रहा है. यह पीतल से निर्मित भव्य यंत्र अपनी तरह का सबसे बड़ा माना जाता है और खगोल विज्ञान का एक प्राचीन ‘सुपरकंप्यूटर’ कहलाता है.

नीलामी का समय और अनुमानित कीमत
इस ऐतिहासिक एस्ट्रोलैब को अगले सप्ताह लंदन में सोथबी नीलामीघर के ‘Arts of the Islamic World and India’ सत्र में बुधवार को नीलाम किया जाएगा. इसे इस सप्ताहांत प्रदर्शित भी किया गया था. नीलामी घर ने इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 25 लाख पौंड (लगभग 16.5 करोड़ से 27.5 करोड़ रुपये) के बीच बताई है. यह यंत्र नीलामी की मुख्य आकर्षण वस्तुओं में शामिल है और कला प्रेमियों तथा संग्राहकों के बीच काफी चर्चा में है.

यंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
यह भव्य एस्ट्रोलैब वर्ष 1612 (रबीअल अव्वल 1021 हिजरी / मई 1612) का है. इसे मुगल काल के दो भाइयों क़ैम मुहम्मद और मुहम्मद मुक़ीम ने मिलकर बनाया था. यंत्र को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबारी और लाहौर के शक्तिशाली सरदार आगा अफजल (या आका अफजल खान) के लिए विशेष रूप से बनवाया गया था.यह यंत्र बाद में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय (1912-1970) के शाही संग्रह का हिस्सा बना. महाराजा की मृत्यु के बाद यह उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी (1919-2009), जिन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है, के पास पहुंचा. बाद में यह निजी संग्रह में चला गया. महारानी गायत्री देवी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनैतिक सक्रियता के लिए जानी जाती थीं तथा उन्होंने जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

एस्ट्रोलैब की विशेषताएं और वैज्ञानिक महत्व
यह पीतल का बना हुआ खगोलीय यंत्र अत्यंत जटिल और सटीक है. इसमें 94 शहरों के देशांतर (longitude) और अक्षांश (latitude) का विवरण अंकित है. यंत्र में पांच प्लेटें हैं और डिग्री का विभाजन बेहद बारीक है. इस पर तारों के फारसी नाम के साथ-साथ देवनागरी लिपि में संस्कृत नाम भी उकेरे गए हैं. साथ ही मक्का, बीजापुर, अजमेर, कश्मीर और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने वाली पट्टियां भी मौजूद हैं. एस्ट्रोलैब का उपयोग समय निर्धारण, तारों की स्थिति जानने, किबला (मक्का की दिशा) पता करने और आकाशीय गतिविधियों को समझने के लिए किया जाता था. मुगल काल में ऐसे यंत्र खगोल विज्ञान और ज्योतिष की उन्नत जानकारी को दर्शाते थे. विशेषज्ञों के अनुसार, यह यंत्र अपनी विशालता और जटिलता के कारण अपनी श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व
यह नीलामी न केवल मुगल काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करती है बल्कि भारत की शाही विरासत और जयपुर के राजघराने से जुड़ी धरोहर को भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाती है. महारानी गायत्री देवी के संग्रह से आने वाला यह यंत्र भारतीय इतिहास, मुगल-राजपूत संबंधों और प्राचीन विज्ञान की समृद्धि का प्रतीक है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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