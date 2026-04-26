/महारानी गायत्री देवी का दुर्लभ खगोलीय सुपर कंप्यूटर लंदन में होगा नीलाम, 15 से 25 लाख पौंड में बिक सकता है पीतल का एस्ट्रोलैब

Maharani Gayatri Devi: जयपुर की प्रसिद्ध राजमाता महारानी गायत्री देवी के निजी संग्रह से जुड़ा एक दुर्लभ और ऐतिहासिक खगोलीय यंत्र (एस्ट्रोलैब) अब ब्रिटेन की मशहूर नीलामी कंपनी सोथबी में नीलाम होने जा रहा है. यह पीतल से निर्मित भव्य यंत्र अपनी तरह का सबसे बड़ा माना जाता है और खगोल विज्ञान का एक प्राचीन ‘सुपरकंप्यूटर’ कहलाता है.

नीलामी का समय और अनुमानित कीमत

इस ऐतिहासिक एस्ट्रोलैब को अगले सप्ताह लंदन में सोथबी नीलामीघर के ‘Arts of the Islamic World and India’ सत्र में बुधवार को नीलाम किया जाएगा. इसे इस सप्ताहांत प्रदर्शित भी किया गया था. नीलामी घर ने इसकी अनुमानित कीमत 15 लाख से 25 लाख पौंड (लगभग 16.5 करोड़ से 27.5 करोड़ रुपये) के बीच बताई है. यह यंत्र नीलामी की मुख्य आकर्षण वस्तुओं में शामिल है और कला प्रेमियों तथा संग्राहकों के बीच काफी चर्चा में है.

यंत्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

यह भव्य एस्ट्रोलैब वर्ष 1612 (रबीअल अव्वल 1021 हिजरी / मई 1612) का है. इसे मुगल काल के दो भाइयों क़ैम मुहम्मद और मुहम्मद मुक़ीम ने मिलकर बनाया था. यंत्र को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबारी और लाहौर के शक्तिशाली सरदार आगा अफजल (या आका अफजल खान) के लिए विशेष रूप से बनवाया गया था.यह यंत्र बाद में जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय (1912-1970) के शाही संग्रह का हिस्सा बना. महाराजा की मृत्यु के बाद यह उनकी पत्नी महारानी गायत्री देवी (1919-2009), जिन्हें राजमाता के नाम से जाना जाता है, के पास पहुंचा. बाद में यह निजी संग्रह में चला गया. महारानी गायत्री देवी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और राजनैतिक सक्रियता के लिए जानी जाती थीं तथा उन्होंने जयपुर के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी.

एस्ट्रोलैब की विशेषताएं और वैज्ञानिक महत्व

यह पीतल का बना हुआ खगोलीय यंत्र अत्यंत जटिल और सटीक है. इसमें 94 शहरों के देशांतर (longitude) और अक्षांश (latitude) का विवरण अंकित है. यंत्र में पांच प्लेटें हैं और डिग्री का विभाजन बेहद बारीक है. इस पर तारों के फारसी नाम के साथ-साथ देवनागरी लिपि में संस्कृत नाम भी उकेरे गए हैं. साथ ही मक्का, बीजापुर, अजमेर, कश्मीर और लाहौर जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाने वाली पट्टियां भी मौजूद हैं. एस्ट्रोलैब का उपयोग समय निर्धारण, तारों की स्थिति जानने, किबला (मक्का की दिशा) पता करने और आकाशीय गतिविधियों को समझने के लिए किया जाता था. मुगल काल में ऐसे यंत्र खगोल विज्ञान और ज्योतिष की उन्नत जानकारी को दर्शाते थे. विशेषज्ञों के अनुसार, यह यंत्र अपनी विशालता और जटिलता के कारण अपनी श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व

यह नीलामी न केवल मुगल काल की वैज्ञानिक उपलब्धियों को उजागर करती है बल्कि भारत की शाही विरासत और जयपुर के राजघराने से जुड़ी धरोहर को भी अंतरराष्ट्रीय पटल पर लाती है. महारानी गायत्री देवी के संग्रह से आने वाला यह यंत्र भारतीय इतिहास, मुगल-राजपूत संबंधों और प्राचीन विज्ञान की समृद्धि का प्रतीक है.

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