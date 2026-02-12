Mahashivratri 2026: उज्जैन की तर्ज पर जयपुर में भगवान शिव की होगी भस्म आरती, चार प्रहर में होगी महापूजा

Mahashivratri 2026: आदिदेव महादेव की आराधना का महापर्व महाशिवरात्रि (15 फरवरी) इस बार जयपुर में आध्यात्मिक ऊर्जा और दिव्यता के साथ मनाया जाएगा. दुर्लभ चतुर्ग्रही योग सहित कई शुभ ग्रह संयोगों में यह पर्व पड़ने से शहर की 'छोटीकाशी' कही जाने वाली शिवनगरी में शिवभक्ति का महासागर छलक उठेगा. ताड़केश्वर महादेव, झाड़खंड महादेव, चमत्कारेश्वर, जंगलेश्वर, रोजगारेश्वर, सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर सहित चारदीवारी और बाहरी इलाकों के सैकड़ों शिवालयों में रंग-रोगन, पुष्प सज्जा, दीपों की श्रृंखला और विशेष शृंगार अंतिम चरण में है. महाशिवरात्रि की अलसुबह से ही 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयकारों से मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठेंगे.

दुर्लभ योगों में खुलेगा भोलेनाथ की कृपा का द्वार

ज्योतिषाचार्य के मुताबिक, इस बार महाशिवरात्रि पर चतुर्ग्रही योग, सर्वार्थसिद्धि, प्रीति, बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मीनारायण योग जैसे अनेक दुर्लभ संयोग बन रहे हैं. कुंभ राशि में सूर्य, बुध, शुक्र और राहु की युति से बना चतुर्ग्रही योग शिव पूजा और मनोकामना पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है. बुध ग्रह की दिशा परिवर्तन और चंद्रमा का मकर राशि में गोचर भी इसे विशेष बना रहा है. यह दिन सात राशियों के लिए विशेष कृपा देने वाला रहेगा. 25 वर्षों में यह केवल तीसरी बार है जब महाशिवरात्रि रविवार को पड़ रही है. इससे पहले 2006 और 2013 में ऐसा संयोग बना था लेकिन तब इतने दिव्य योग नहीं थे.

शिवालयों में अलग-अलग रूपों में होंगे भोलेनाथ के दर्शन

चारदीवारी के कई प्रमुख मंदिरों में इस बार बाबा बर्फानी और उज्जैन के महाकाल की तर्ज पर भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा. भक्तों की सुविधा के लिए विशेष दर्शन व्यवस्था रहेगी. विदेशों में रहने वाले एनआरआई श्रद्धालुओं ने भी विशेष अभिषेक व श्रृंगार के लिए पहले ही बुकिंग करवा ली है. ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हरिद्वार से मंगवाया गया गंगाजल टैंकर शिवलिंगों के महाभिषेक के लिए उपयोग में लाया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को गंगा-जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा.

चार प्रहर में होगी महापूजा

महाशिवरात्रि की रात्रि में चार प्रहरों में विशेष पूजन होगा प्रथम प्रहर: सायं 6.15 से रात 9.28 बजे तक , द्वितीय प्रहर: रात 9.29 से 12.41 तक , तृतीय प्रहर: 12.42 से अलसुबह 3.54 तक, चतुर्थ प्रहर: 3.55 से सुबह 7.07 तक रहेगा. इन प्रहरों में शिवलिंग का रुद्राभिषेक, मंत्रोच्चार और आरती से वातावरण शिवमय हो जाएगा. इस महाशिवरात्रि पर जयपुर की धरती शिवलोक सी प्रतीत होगी जहां हर श्वास में हर-हर महादेव और हर हृदय में भोलेनाथ की भक्ति होगी.

उज्जैन की तर्ज पर जयपुर में भस्म आरती

मुरलीपुरा क्षेत्र के रामेश्वरधाम, विजयनगर में आयोजित हिंदू धर्म सम्मेलन में इस बार उज्जैन के महाकाल मंदिर की तर्ज पर भस्म आरती, शिव-पार्वती विवाह और शिव तांडव नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहेगा. शिव की भस्म आरती को देखने और उसमें भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ेंगे. वहीं, ऋषि गालव की तपोभूमि गलताजी तीर्थ में जीवनदास रावतानी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से भोलेनाथ का भव्य दरबार सजाया जाएगा. मनमोहक झांकियों, भजनों की रसधारा और शिव आराधना से यहां दिनभर मेले जैसा माहौल रहेगा. बड़ी संख्या में सिंधी समाज के श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन को पहुंचेंगे.

भक्तों को नि:शुल्क पूजन सामग्री

कूकस स्थित सदाशिव ज्योतिर्लिंगेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं को नि:शुल्क मिश्रित दूध, बिल्व पत्र और पूजन सामग्री वितरित की जाएगी. विदेशी भक्त भी यहां पूजा-अर्चना करेंगे। गलता गेट, खोले के हनुमानजी, गीता-गायत्री मंदिर, डबल शंकर, भूतेश्वर, रामेश्वर, प्रतापेश्वर सहित शहर के तमाम शिवालयों में दिन-रात भक्तों की कतारें लगी रहेंगी.

नहीं खुलेगा इस बार भी एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर

साल में केवल एक बार शिवरात्रि के दिन खुलने वाला मोती डूंगरी स्थित एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर लगातार छठे साल भी आमजन के लिए बंद रहा. इसके कारण हजारों शिव भक्तों को भारी निराशा का सामना करना पड़ेगा.

देवस्थान विभाग के 50 मंदिरों में भी आयोजन

महाशिवरात्रि पर्व पर देवस्थान विभाग ने राज्य के अधीन आने वाले 50 प्रमुख मंदिरों में विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया है. इसके लिए विभाग की ओर से 12 लाख 50 हजार रुपये का बजट स्वीकृत कर जारी कर दिया गया है. देवस्थान विभाग के इन मंदिरों में महाशिवरात्रि के अवसर पर विशेष पूजा-अर्चना, रुद्राभिषेक, भजन-कीर्तन, महाआरती और श्रद्धालुओं के लिए दर्शन व्यवस्था की जाएगी. कई मंदिरों में शिवलिंग का विशेष श्रृंगार और रातभर चार प्रहर की पूजा भी कराई जाएगी.

