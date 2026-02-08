क्या 2026 में भी महाशिवरात्रि पर नहीं खुलेगा जयपुर का एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर?

Maha Shivratri 2026: राजस्थान के राजधानी जयपुर की सबसे ऊंची चोटी पर महादेव विराजमान हैं, जिनके दर्शन के लिए भक्तों को साल भर का इंतजार करना पड़ता है.

ये मंदिर मोतीडूंगरी की पहाड़ी पर पुराना एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर हैं, जो इस बार भी महाशिवरात्रि 15 फरवरी को नहीं खुलेगा. यह शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है. मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है. इस मंदिर में केवल भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं.

एक दिन के लिए खुलता है मंदिर

कहा जाता है कि मंदिर में भगवान शिव के साथ पार्वती और उनके परिवार की स्थापना की गई थी लेकिन कुछ वक्त के बाद उनकी प्रतिमाएं गायब हो गई थीं. इसके बाद इस मंदिर में किसी अन्य मूर्ति को स्थापित नहीं की गई. एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर में केवल जयपुर राज परिवार की ओर से पूजा की जाती है. वहीं, इसके अलावा लोगों के लिए सिर्फ ये मंदिर एक दिन के लिए खोला जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

छठे साल भी मंदिर रहेगा बंद

सुरक्षा कारणों और पहाड़ी की कमजोर स्थिति को देखते हुए लगातार छठे साल भी एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर के पट बंद रहेंगे. यह मंदिर जयपुर की स्थापना से भी पहले का है, जो पूरी दुनिया में फेमस हैं. इस मंदिर में शिवरात्रि पर विशेष रूप से भगवान शिव की चार पहर पूजा होती है.

299 साल पुराना है मंदिर

एकलिंगेश्वर महादेव मंदिर में शिव परिवार के स्थान पर महादेव का एक अतिसूक्ष्म श्वेत शिवलिंग विराजमान है. यह मंदिर साल में एक बार महाशिवरात्रि पर ही खुलता है, जहां दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगती हैं. इस मंदिर को शिवगढ़ी भी कहा जाता है, जो लगभग 299 साल पुराना बताया जाता है.

पहाड़ी के कुछ हिस्सों में गहरी दरारें

प्रबंधन के मुताबिक, पहाड़ी के कुछ हिस्सों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और चढ़ाई का रास्ता बहुत ज्यादा जर्जर हो चुका है. वहीं, भारी भीड़ के चलते किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए पूर्व राजपरिवार के अधिकार इलाके वाले इस मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया है. कहा जा रहा है कि मंदिर के रास्ते पर पहाड़ी पर जगह-जगह से टूटी हुई हैं, ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर को बंद किया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-