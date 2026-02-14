Zee Rajasthan
क्या रुद्राभिषेक से बदल सकता है भाग्य? जयपुर के पंडित मनोज पारीक से जानिए इसके पीछे का राज

Shiv Purana Rudrabhishek: जयपुर के धर्माचार्य पंडित मनोज पारीक ने बताया कि शिव पुराण के अनुसार विभिन्न द्रव्यों से रुद्राभिषेक करने पर अलग-अलग फल प्राप्त होते हैं. जल, दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी आदि से अभिषेक करने से धन, संतान सुख, रोग शांति, मोक्ष और समृद्धि की प्राप्ति होती है. उन्होंने श्रद्धालुओं से विधिपूर्वक रुद्राभिषेक कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने का आह्वान किया.
 

Shiv Purana Rudrabhishek: भगवान शिव की आराधना में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व माना गया है. धर्माचार्य पंडित मनोज पारीक ने बताया कि शिव पुराण में रुद्राभिषेक की महिमा का विस्तृत वर्णन मिलता है. शास्त्रों के अनुसार अलग-अलग द्रव्यों से भगवान शिव का अभिषेक करने पर अलग-अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं. यदि श्रद्धालु अपनी मनोकामना के अनुरूप द्रव्य का चयन कर विधिपूर्वक रुद्राभिषेक कराते हैं, तो उन्हें आध्यात्मिक शांति के साथ-साथ सांसारिक सुख-संपत्ति की भी प्राप्ति होती है.

पंडित पारीक के अनुसार शिव पुराण में उल्लेख है कि जल से रुद्राभिषेक करने पर वर्षा और शांति की प्राप्ति होती है. वहीं कुशा युक्त जल से अभिषेक करने पर रोग और दुःखों का नाश होता है. दही से अभिषेक करने पर पशुधन, भवन और वाहन सुख की प्राप्ति होती है. गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करने पर लक्ष्मी और ऐश्वर्य की प्राप्ति का वर्णन मिलता है.

धन में वृद्धि होती

उन्होंने आगे बताया कि मधु युक्त जल से अभिषेक करने पर धन में वृद्धि होती है, जबकि तीर्थ जल से रुद्राभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है. दूध से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्ति, प्रमेह रोग की शांति और मनोकामनाओं की सिद्धि होती है. गंगाजल से अभिषेक ज्वर शांति के लिए श्रेष्ठ माना गया है. दूध में शर्करा मिलाकर अभिषेक करने से सद्बुद्धि प्राप्त होती है जबकि घी से रुद्राभिषेक करने पर वंश वृद्धि का आशीर्वाद मिलता है.

इसके अतिरिक्त सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं और रोगों का नाश होता है तथा शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने पर पापों का क्षय होता है. पंडित मनोज पारीक ने कहा कि जब साधक श्रद्धा, विश्वास और विधि-विधान के साथ रुद्राभिषेक करता है, तब उसके जीवन में “सत्यं शिवं सुंदरम्” का उदय होता है.

सभी मनोकामनाओं की पूर्ति

उन्होंने कहा कि भगवान शिव की कृपा से धन-धान्य, विद्या, संतान सुख और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति संभव है. अंत में उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि वे शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार रुद्राभिषेक कराएं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से भरें.

