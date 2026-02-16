Zee Rajasthan
हर हर महादेव के जयकारों के बीच पुलिस ज्यादती! तारकेश्वर मंदिर में घुसकर पुजारियों से की मारपीट! गर्भगृह से खदेड़ने का आरोप

Jaipur Tarkeshwar Mahadev Temple: जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन पुलिस कार्रवाई से बड़ा विवाद हुआ. थाना माणक चौक के एसआई सुरेश शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने मंदिर में घुसकर पुजारियों से मारपीट की और उन्हें जबरन गर्भगृह से बाहर निकाल दिया.

Published: Feb 16, 2026, 07:54 AM IST | Updated: Feb 16, 2026, 07:54 AM IST

Jaipur News: जयपुर के प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि 2026 के पावन अवसर पर एक घटना ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है. भक्तों की भारी भीड़ और धार्मिक उत्सव के बीच पुलिस की कथित कार्रवाई से श्रद्धालुओं में रोष फैल गया.


मंदिर के गर्भगृह में पूजा-अर्चना के दौरान थाना माणक चौक के सब-इंस्पेक्टर सुरेश शर्मा पर आरोप लगा है कि उन्होंने मंदिर परिसर में जबरन प्रवेश किया. पुजारियों के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उन्हें गर्भगृह से बाहर निकाल दिया गया. यह कार्रवाई किस कारण की गई, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय सूत्रों के अनुसार यह किसी छोटी-मोटी विवाद या भीड़ प्रबंधन से जुड़ी हो सकती है.

श्रद्धालुओं का विरोध और मंदिर बंद
घटना की सूचना फैलते ही सैकड़ों श्रद्धालु और पुजारी आक्रोशित हो गए. उन्होंने तुरंत मंदिर के पट बंद कर दिए और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी. 'हर हर महादेव' के जयकारों के बीच 'पुलिस ज्यादती बंद करो', 'पुजारियों का अपमान नहीं सहेंगे' जैसे नारे गूंजने लगे. मंदिर परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जिससे दर्शनार्थियों की लंबी कतार प्रभावित हुई.

प्रशासन का हस्तक्षेप और समाधान
स्थिति बिगड़ने पर उच्च अधिकारियों ने तत्काल हस्तक्षेप किया. पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और वार्ता की. एसआई सुरेश शर्मा के निलंबन तथा मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कार्रवाई का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद श्रद्धालुओं ने मंदिर के पट दोबारा खोलने पर सहमति जताई. इसके बाद दर्शन सामान्य हो गए और भक्तों ने भस्म आरती और पूजा में हिस्सा लिया.

धार्मिक भावनाओं पर प्रभाव और मांगें
यह घटना महाशिवरात्रि जैसे पवित्र पर्व पर भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली मानी जा रही है. स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की है. कई लोग इसे धार्मिक स्थलों पर पुलिस की अनुचित दखलंदाजी का उदाहरण बता रहे हैं. अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं हुआ है, लेकिन जांच शुरू होने की संभावना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंNagaur Newsहर पल की जानकारी.


