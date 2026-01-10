JJM घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ चलेंगे 2 केस, मनी लॉन्डिंग और फर्जी प्रमाण पत्र मामले में बढ़ेंगी मुश्किलें

Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी के खिलाफ ED और ACB मामलें में कोर्ट में अलग अलग केस चलेगा. ईडी में मनी लॉन्डिंग जबकि एसीबी में फर्जी प्रमाण का केस चलेगा. दोनों मामला जल जीवन मिशन घोटाले से ही जुडा है. 900 करोड़ के घोटाले में सरकार अफसरों पर भी शिकंजा सकेगी.
Trending Photos
Jaipur News: जल जीवन मिशन घोटाले के आरोपी दो जांच एजेन्सियों की रडार पर है. पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के खिलाफ ईडी और एसीबी में अलग अलग केस चलेगा. फर्जी प्रमाण पत्र केस को लेकर पहले ही राज्यपाल ने जांच की मंजूरी दी थी, लेकिन अब मनी लॉन्डिंग को लेकर भी महेश जोशी के खिलाफ केस चलेगा. 979 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में इंजीनियर्स की मुश्किले की बढ़ेगी. श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए टैंडर दिए गए थे, जिसके बाद अब पूर्व मंत्री महेश जोशी के साथ साथ अफसरों की मुश्किलें बढ़ेगी.
एसीबी ने 22 के खिलाफ दर्ज किया मामला
एसीबी ने 979.45 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में कांग्रेस सरकार में पीएचईडी मंत्री रहे महेश जोशी सहित 22 लोगों पर मामला दर्ज किया था. दो फर्मों के मालिकों ने पीएचईडी अफसरों के साथ मिलीभगत कर फर्जी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र लगाए और टेंडर प्राप्त कर लिए.जांच में पाया था कि इरकॉन के प्रमाण पत्रों को फर्जी मेल आईडी से सत्यापित कराया गया है. यानी अधिकारियों ने फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी होने के बाद भी तथ्यों की अनदेखी की.
ईडी में मनी लॉन्डिंग का केस
पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी के खिलाफ जल जीवन मिशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का भी मुकेदमा चलेगा. महेश जोशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं और इस मामले के तथ्यों पर जो भी प्रॉसीक्यूशन बनते हों, उनके लिए कोर्ट में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी है.महेश जोशी के खिलाफ 900 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था.
जोशी को ईडी ने पिछले साल 24 अप्रैल को गिरफ्तार किया था. महेश जोशी इस मामले में सात महीने तक जेल में रहे. हाईकोर्ट ने 26 अगस्त 2025 को जोशी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी. उन्हें पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी. फिलहाल महेश जोशी जमानत पर हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!