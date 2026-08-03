/UGC मुद्दे पर महिपाल सिंह मकराना की 800 किमी यात्रा पहुंची जयपुर, बैरिकेड तोड़ते हुए बढ़े आगे

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Rajasthan News: यूजीसी से जुड़े मुद्दे को लेकर राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की 800 किलोमीटर लंबी 'सवर्ण न्याय यात्रा' सोमवार को जयपुर पहुंच गई, जो बीकानेर जिले के देशनोक (करणी माता का धाम) से शुरू हुई थी. इस यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक और समाज के लोग शामिल रहे.
इस यात्रा की मुख्य मांग है UGC Roll Back है और अन्य मांगें- ईडब्ल्यूएस (EWS) का सरलीकरण, गोचर व ओरण भूमि का संरक्षण और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाना है.
यात्रा के जयपुर पहुंचने पर रैली रावण गेट से शुरू होकर जयपुर कलेक्ट्रेट तक जाएगी, जहां जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा. इस दौरान झोटवाड़ा कांटे पर पुलिस ने यात्रा को रोकने की कोशिश की, लेकिन रैली में शामिल लोग ने बैरिकेड तोड़ डाले और आगे बढ़ गए. पूरे रास्ते में भारी भीड़ और पुलिस बल तैनात रहा.
UGC के नए नियम
हर कॉलेज में ईक्वल अपॉर्च्यूनिटी सेंटर (EOC) स्थापित किया जाएगा.
EOC पिछड़े और वंचित वर्ग के छात्रों को पढ़ाई, फीस और भेदभाव से जुड़े मामलों में सहायता प्रदान करेगा.
प्रत्येक कॉलेज में इक्वलिटी कमेटी (समता समिति) का गठन अनिवार्य होगा.
इस समिति की अध्यक्षता कॉलेज प्रमुख करेंगे.
समिति में एससी/एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा.
समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.
कॉलेज में इक्वलिटी स्क्वाड भी बनाया जाएगा, जो भेदभाव की घटनाओं पर निगरानी रखेगा.
भेदभाव की शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर बैठक करना अनिवार्य होगा.
स्क्वाड को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट कॉलेज प्रमुख को सौंपनी होगी.
कॉलेज प्रमुख को 7 दिनों के भीतर आगे की कार्रवाई शुरू करनी होगी.
EOC हर छह महीने में कॉलेज प्रशासन को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
कॉलेजों को जातीय भेदभाव से संबंधित मामलों की वार्षिक रिपोर्ट UGC को भेजनी होगी.
UGC इस व्यवस्था की निगरानी के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति गठित करेगा.
नियमों का उल्लंघन होने पर कॉलेज की अनुदान (ग्रांट) रोकी जा सकती है.
कॉलेज के डिग्री, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स पर रोक लगाई जा सकती है.
गंभीर मामलों में UGC कॉलेज की मान्यता भी रद्द कर सकता है.
UGC के नए नियमों का विरोध क्यों हो रहा है?
भेदभाव की परिभाषा पर सवाल
आलोचकों का कहना है कि नियमों में भेदभाव की परिभाषा एकतरफा दिखाई देती है. इसमें SC/ST, OBC, महिलाएं और दिव्यांग वर्गों को शामिल किया गया है, जबकि सामान्य वर्ग (General Category) के लोगों को पीड़ित के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया. विरोध करने वालों का मानना है कि इससे उन्हें केवल आरोपी के रूप में देखा जा सकता है.
झूठी शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान नहीं
विरोध का एक बड़ा कारण यह है कि फर्जी या गलत शिकायत दर्ज करने वालों के खिलाफ किसी दंड, जुर्माने या अनुशासनात्मक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान नहीं रखा गया है. साथ ही, 24 घंटे के भीतर कार्रवाई शुरू करने की बाध्यता के कारण नियमों के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है.
इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं
आलोचकों के अनुसार, EOC और इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य नहीं किया गया है. इससे यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि समिति के निर्णय पूरी तरह संतुलित न रहकर एकतरफा हो सकते हैं.
कॉलेजों पर दबाव बढ़ने की आशंका
नियमों के उल्लंघन पर ग्रांट रोकने, कोर्स बंद करने और मान्यता रद्द करने जैसे कठोर प्रावधान रखे गए हैं. विरोध करने वालों का कहना है कि इन दंडात्मक प्रावधानों के डर से कॉलेज प्रशासन स्वतंत्र और मेरिट आधारित निर्णय लेने में हिचक सकता है.
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