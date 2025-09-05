क्षेत्र के दौरे पर निकले विधायक राजेंद्र मीणा, खेतों में पहुंचकर किसानों का जान रहे हाल

Dausa News: राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश ने प्रदेश को भले ही तरबतर कर दिया हो, लेकिन खेतों में खड़ी खरीफ की फसल अब बरबाद होने लगी है. विधायक राजेंद्र मीणा प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र दौरा कर रहे हैं.
Dausa News: राजस्थान में इस बार मानसून की बारिश ने प्रदेश को भले ही तरबतर कर दिया हो, लेकिन खेतों में खड़ी खरीफ की फसल अब बरबाद होने लगी है. दौसा जिले में भी इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है.
सिंचाई विभाग के आंकड़ों की बात करें, तो दौसा जिले में अब तक औसत करीब 1100 एमएम बारिश दर्द हो चुकी है, जो पिछले कई साल के रिकॉर्ड से कहीं अधिक है. जिले के महुआ क्षेत्र में खेतों में पानी भरने से किसानों की खरीफ की फसल चौपट हो गई.
चौपट हुई किसानों की खरीफ की फसल का जायजा लेने के लिए विधायक राजेंद्र मीणा प्रशासन और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ क्षेत्र दौरा कर रहे हैं, जहां किसानों के खेतों में पहुंचकर नुकसान की जानकारी ले रहे हैं.
वहीं अधिकारियों को जल्द से जल्द नुकसान की गिरदावरी पूरी कर सरकार को रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश भी दे रहे हैं, ताकि समय पर किसानों को उचित मुआवजा मिल सके. विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि केंद्र और राजस्थान सरकार किसानों के साथ खड़ी है और इस बारिश से हुए नुकसान की पाई-पाई भरपाई करेगी.
दौसा जिले के कालाखों में स्थित बांध बारिश के पानी से लबालब होने पर अब ओवरफ्लो हो रहा है. यह दूसरी साल है जब यह बांध पानी से लबालब हुआ है. क्षेत्र के लोग बांध के भरने से खुशी जाहिर कर रहे हैं. किसानों का कहना है कि बांध में पानी आने से क्षेत्र का जलस्तर बढ़ेगा तो पानी की समस्या से निजात मिलेगी और आने वाली रबी की फसल भी अच्छी होगी.
