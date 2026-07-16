/RPSC पेपर लीक का मास्टरमाइंड विनोद रेवाड़ गिरफ्तार, SOG की बड़ी कार्रवाई

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की प्राध्यापक/स्कूल व्याख्याता (कृषि विज्ञान) भर्ती परीक्षा-2022 के पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी विनोद कुमार रेवाड़ को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. एसओजी के अनुसार विनोद रेवाड़ पेपर लीक गिरोह का सक्रिय सदस्य था और अभ्यर्थियों तक परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा था.



60 लाख में खरीदे गए थे प्रश्नपत्र

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एसओजी की जांच में सामने आया है कि पेपर लीक गिरोह के सरगना अनिल कुमार मीणा उर्फ शेर सिंह ने तत्कालीन RPSC सदस्य बाबूलाल कटारा से करीब 60 लाख रुपये में प्रश्नपत्र हासिल किए थे. इसके बाद कृषि विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल और शारीरिक शिक्षा विषयों के हलशुदा प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों तक पहुंचाए गए. इस पूरे नेटवर्क में विनोद कुमार रेवाड़ की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जा रही है.



लाखों रुपये लेकर अभ्यर्थियों को पढ़ाया गया प्रश्नपत्र

जांच एजेंसी के अनुसार विनोद कुमार रेवाड़ ने करीब 50 लाख रुपये देकर इन चार विषयों के हलशुदा प्रश्नपत्र हासिल किए थे. इसके बाद उसने कृषि विज्ञान विषय के अभ्यर्थी अशोक कुमार यादव से लगभग 7 लाख रुपये लेकर परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र पढ़ाया. एसओजी का दावा है कि इस तरीके से अयोग्य अभ्यर्थियों को चयनित कराने का संगठित खेल चल रहा था. इस मामले में अशोक कुमार यादव, अनिल कुमार मीणा और बाबूलाल कटारा को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.



अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी था आरोपी का नेटवर्क

एसओजी की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपी केवल स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा तक सीमित नहीं था. वह सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक प्रकरण में भी शामिल रहा है. इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) भर्ती परीक्षा-2022 के सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक मनोविज्ञान विषय का प्रश्नपत्र भी परीक्षा से पहले लीक कराने में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है.



करोड़ों का अवैध नेटवर्क, दर्जनों अभ्यर्थियों से वसूली

एसओजी के अनुसार विनोद कुमार रेवाड़ ने अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से मोटी रकम वसूलकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए. जांच में सामने आया है कि उसने आठ अभ्यर्थियों से करीब 10-10 लाख रुपये लेकर प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए थे. वहीं वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में 29 अभ्यर्थियों से लगभग 57 लाख रुपये की वसूली की गई. जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क के वित्तीय लेन-देन और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है.



SOG की जांच जारी, और गिरफ्तारियां संभव

एसओजी का कहना है कि पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े अन्य संदिग्धों की पहचान की जा रही है. गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के आधार पर कई नए खुलासे होने की संभावना है. एजेंसी का मानना है कि भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्षता से खिलवाड़ करने वाले इस संगठित गिरोह के खिलाफ जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं.

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