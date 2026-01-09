Zee Rajasthan
PHED में फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार का शिकंजा,फर्जी बैंक गारंटी देने वाली फर्म ब्लैक लिस्टेड

Rajasthan Crime News: राजस्थान की भजनलाल सरकार जलदाय विभाग (PHED) में हो रहे फर्जीवाड़े और जल जीवन मिशन घोटाले पर कड़ा प्रहार कर रही है. मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश पर फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी प्रमाणपत्र बनाने वाली फर्मों के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग की कार्रवाई तेज हो गई है.

Jaipur Crime News: जयपुर-PHED में फर्जीवाड़े पर भजनलाल सरकार का जबरदस्त प्रहार देखने को मिल रहा है.जल जीवन मिशन घोटाले की कार्रवाई के लिए फर्जीवाड़े पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है.मंत्री कन्हैयालाल चौधरी के निर्देश के बाद फर्मों पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई शुरू कर दी है.

खुली लूट पर सरकार का शिकंजा-

PHED में फर्जीवाड़े की खुली लूट पर भजनलाल सरकार नकेल कस रही है.जल जीवन मिशन घोटालेबाजों पर कार्रवाई के बीच अब फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाली फर्मों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है.फर्जी बैंक गारंटी देने वाली डबल ए क्लास फर्म डीम कंस्ट्रक्शन को ब्लैक लिस्टेड किया गया,वहीं राठौड कंस्ट्रक्शन कंपनी को फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के मामले में विभाग ब्लैक लिस्टेड की तैयारी में जुटा है.इस संबंध में चीफ इंजीनियर नीरज माथुर ने फर्म को नोटिस थमाकर जवाब मांगा है.जलदाय विभाग में कई और फर्मों पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है.माना जा रहा है कि फर्जीप्रमाण पत्र बनाने वाले 4 से 5 फर्मों के ब्लैक लिस्टेड की प्रपोजल भेजे हुए है.आने वाले दिनों फर्मों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी गारंटी पर डीम कंस्ट्रक्शन ब्लैक लिस्टेड-

जलदाय विभाग में पेयजल प्रोजेक्ट का काम लेने के लिए फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र के बाद अब फर्जी बैंक गांरटी का मामला सामने आया है. जलदाय विभाग ने फर्जी बैंक गारंटी देने वाली जयपुर की फर्म मैसर्स डीम कंस्ट्रक्शन कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया. विभाग के चीफ इंजीनियर टेक्नीकल नीरज माथुर ने फर्म की जमा प्रतिभूति राशि 14 लाख रुपए भी जब्त करने का आदेश दिया है. फर्म ने अलवर एनसीआर रीजन के बहरोड क्षेत्र में पेयजल पाइपलाइन डालने और पंप हाउस का 24 करोड़ का टेंडर लेने के लिए फर्जी बैंक गारंटी लगा दी.फर्म को पहले नोटिस दिया गया.इसके बाद सुनवाई की गई.ठेकेदार कंपनी की ओर से दिए गए सभी दावों को खारिज कर दिया गया और बैंक गांरटी को फर्जी पाया गया.

अफसरों के फर्जी साइन किए-

चुरू की डबल ए क्लास फर्म राठौड कंस्ट्रक्शन ने अफसरों के साइन करके 55 लाख का फर्जी प्रमाण पत्र बनाया था.जयपुर नॉर्थ सर्किल में जब फर्म ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाया तब जाकर पूरा खुलासा हुआ.जी मीडिया की खबर के बाद हलचल हुई.चुरू से फर्म के प्रमाण पत्र को वेरीफाई करवाया तो ये प्रमाण पत्र मिला ही नहीं.RTPP ACT 2013 के नियम 80 के तहत राठौड़ कंस्ट्रक्शन को दोषी मानते हुए जयपुर नॉर्थ सर्किल में डिबार कर दिया.इसके बाद प्रदेशभर पर फर्म पर कार्रवाई के लिए फाइल चीफ इंजीनियर नीरज माथुर के पास पहुंची.अब नोटिस थमाकर फर्म से जवाब मांगा गया है.जल्द ही फर्म पर नियमों के तहत ब्लैक लिस्टेड या डिबार की कार्रवाई की जा सकती है.

कई फर्मों पर गिरेगी गाज-

इससे पहले राज्य सरकार ने श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म पर ब्लैक लिस्टेड की कार्रवाई की थी,लेकिन जलदाय विभाग में अभी और फर्में पर है,जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया.आने वाले दिनों में कई दूसरी फर्मों पर भी गाज गिर सकती है.

