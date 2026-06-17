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राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राज्यभर में कार्यरत 22 चिकित्सकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए गए हैं. यह आदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किए गए हैं.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 17, 2026, 07:31 AM|Updated: Jun 17, 2026, 07:31 AM
राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Health Department: राजस्थान स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासनिक कारणों से राज्यभर में 22 चिकित्सकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही 38 अन्य मेडिकल कार्मिकों, जिनमें एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन और तकनीकी सहायक शामिल हैं, का भी तबादला किया गया है. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारियां

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जारी सूची के अनुसार विभिन्न जिलों और चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों तथा उप निदेशकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. विभाग ने प्रशासनिक आवश्यकताओं और स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर संचालन को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है.

38 अन्य मेडिकल कार्मिक भी हुए प्रभावित

चिकित्सकों के अलावा 38 अन्य मेडिकल कार्मिकों का भी तबादला किया गया है. इनमें एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, प्रयोगशाला सहायक, लैब टेक्नीशियन, तकनीकी सहायक सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं. इन कर्मचारियों को भी अलग-अलग जिलों और चिकित्सा संस्थानों में नई तैनाती दी गई है.

प्रशासनिक कारणों का दिया गया हवाला

स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेशों में स्थानांतरण का कारण प्रशासनिक आवश्यकता बताया गया है. विभाग का मानना है कि इस फेरबदल से चिकित्सा संस्थानों में मानव संसाधनों का बेहतर प्रबंधन होगा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आएगा.

जल्द संभालेंगे नई जिम्मेदारियां

तबादला आदेश जारी होने के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समयावधि में नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. विभागीय स्तर पर इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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