/PHED में एक महीने बाद आई संशोधित ट्रांसफर लिस्ट, अमिताभ शर्मा समेत कई अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी

Amitabh Sharma Transfer: जयपुर में निकाय चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले जलदाय विभाग में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद PHED की संशोधित तबादला सूची जारी की गई है. करीब एक महीने से ज्यादा समय बाद जारी हुई इस सूची में कई अधिकारियों के पहले किए गए तबादलों में बदलाव किया गया है. कुछ अधिकारियों के तबादले निरस्त किए गए हैं, जबकि कई इंजीनियर्स को नई जिम्मेदारी दी गई है.



संशोधित सूची सामने आने के बाद विभाग में तबादलों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. खास तौर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा के तबादले और रिटायर हो चुके एक इंजीनियर को पोस्टिंग दिए जाने का मामला चर्चा में है.

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DPC विवाद के बीच ACE अमिताभ शर्मा का तबादला

सबसे ज्यादा चर्चा अतिरिक्त मुख्य अभियंता अमिताभ शर्मा की पोस्टिंग को लेकर है. संशोधित सूची में अमिताभ शर्मा को अतिरिक्त सचिव मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी से हटाकर ड्रिलिंग क्षेत्र में भेजा गया है. अमिताभ शर्मा समेत कुछ चीफ इंजीनियर्स ने कुछ दिन पहले प्रमुख सचिव हेमंत गेरा को DPC को लेकर पत्र लिखा था. DPC यानी विभागीय पदोन्नति समिति के जरिए अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़े फैसले होते हैं. बताया गया है कि यह मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंचा था.



PHED में फिलहाल चीफ इंजीनियर के चार पदों पर DPC की जानी है. अमिताभ शर्मा भी चीफ इंजीनियर पद की दौड़ में शामिल बताए जा रहे हैं. ऐसे में एक महीने के भीतर उनकी पोस्टिंग में दोबारा बदलाव होना विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है.



कई अधिकारियों के तबादले हुए निरस्त

संशोधित तबादला सूची में कई अधिकारियों के पहले किए गए तबादले निरस्त कर दिए गए हैं. इनमें ACE पारितोष गुप्ता, ACE आदित्य शर्मा और SE कृष्ण अग्रवाल के नाम शामिल हैं. इसके अलावा XEN स्तर के अधिकारियों जोगेंद्र मीणा, रामेंद्र कुमार, अशोक मीणा, जयनारायण, ईशु नारंग और रूद्रवीर सिंह के तबादले भी निरस्त किए गए हैं. इस बदलाव के बाद अब संबंधित अधिकारियों को उनकी पहले वाली पोस्टिंग पर ही रखा गया है या उनके लिए संशोधित आदेश लागू होंगे, यह विभागीय आदेशों के आधार पर तय होगा.



31 जुलाई को रिटायर हुए AEN को नई पोस्टिंग

संशोधित सूची में एक और मामला चर्चा में है. विभाग में AEN पद से 31 जुलाई को रिटायर हुए अभय कुमार मीणा का भी तबादला कर नई पोस्टिंग दिए जाने की बात सामने आई है. जानकारी के मुताबिक, अभय कुमार मीणा की पोस्टिंग ट्रांसपोर्ट नगर से मानसरोवर किए जाने का उल्लेख है. इसके अलावा उन्हें सांगानेर के नए डिवीजन से भी जोड़ा गया है. सवाल यह है कि जब अधिकारी 31 जुलाई को रिटायर हो चुके हैं तो उनके नाम से नई पोस्टिंग का आदेश कैसे जारी हुआ. इस मामले में विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी. फिलहाल यह बिंदु संशोधित तबादला सूची में चर्चा का कारण बना हुआ है.



1 ACE समेत कई पदों पर हुए तबादले

मुख्यमंत्री कार्यालय की मंजूरी के बाद PHED में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं. संशोधित सूची के अनुसार एक अतिरिक्त मुख्य अभियंता, 5 अधीक्षण अभियंता, 36 अधिशासी अभियंता, 106 सहायक अभियंता, 31 कनिष्ठ अभियंता और 13 प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. इसके बाद सूची में सुधार करते हुए कुछ अधिकारियों के तबादले रद्द किए गए और कुछ पोस्टिंग में बदलाव किया गया. चुनाव की आचार संहिता से ठीक पहले विभाग में हुए इस फेरबदल को प्रशासनिक स्तर पर अहम माना जा रहा है.



चीफ इंजीनियर्स की खाली कुर्सियों पर नजर

PHED में चीफ इंजीनियर के पदों को लेकर भी स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है. विभाग में चीफ इंजीनियर के कुल 11 पदों में से 8 पद खाली बताए जा रहे हैं. इन पदों का काम फिलहाल अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं को अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर चलाया जा रहा है. वहीं, 3 चीफ इंजीनियर्स के निलंबित होने और एक अधिकारी के APO होने की जानकारी सामने आई है. ऐसे में विभाग में शीर्ष स्तर के पदों पर स्थायी नियुक्ति को लेकर भी इंतजार बना हुआ है.

माना जा रहा है कि DPC की प्रक्रिया पूरी होने के बाद खाली पड़े चीफ इंजीनियर के पदों को भरने की दिशा में फैसला हो सकता है. फिलहाल संशोधित तबादला सूची के बाद PHED में अधिकारियों की पोस्टिंग और DPC से जुड़े मुद्दे चर्चा में हैं.



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